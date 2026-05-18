Gasolina en Florida baja 18 centavos, continúa volatilidad vinculada a conflicto con Irán

MIAMI.– Los conductores del sur de Florida reciben un alivio este lunes 18 de mayo luego de que el precio promedio de la gasolina en Florida descendiera 18 centavos respecto a la semana anterior, en medio de las fluctuaciones provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Según datos de AAA - The Auto Club Group, en el área metropolitana de Miami el combustible se vende este lunes a un promedio de 4.22 dólares por galón, lo que representa una disminución de 10 centavos en comparación con la semana pasada. Sin embargo, el precio todavía se mantiene 22 centavos por encima de lo registrado hace un mes.

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Precio de gasolina en Florida hoy

El reporte de AAA refleja importantes diferencias entre las distintas regiones del estado.

Las zonas con la gasolina más cara de Florida se concentran actualmente en West Palm Beach-Boca Ratón con un promedio de 4.41 dólares por galón, seguida de Gainesville con 4.34 dólares y Tallahassee con 4.30 dólares.

Por el contrario, los precios más bajos del estado se encuentran en el Panhandle, al noroeste de Florida. Las áreas de Pensacola registran un promedio de 4.06 dólares, mientras que Panama City y Fort Walton Beach se mantienen alrededor de 4.08 dólares el galón.

A nivel nacional, el promedio del combustible se ubica en 4.21 dólares por galón, 19 centavos menos que la semana pasada, aunque todavía 15 centavos por encima del precio de hace un mes.

Conflicto entre EEUU e Irán impacta el petróleo

Los movimientos del precio de la gasolina continúan estrechamente ligados a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y, especialmente, a la situación en el estrecho de Ormuz.

Durante las primeras horas de este lunes, el barril de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió hasta la zona de los 101.50 dólares, luego de haber alcanzado máximos cercanos a los 104 dólares por barril, tras reportes sobre negociaciones entre Teherán y Washington.

Según declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, continúan las conversaciones de paz con Estados Unidos y equipos técnicos de Irán y Omán sostuvieron reuniones la pasada semana para discutir mecanismos que permitan restablecer el tránsito seguro a través del estrecho de Ormuz.

La tensión había aumentado después de que el presidente Donald J. Trump advirtiera públicamente a los líderes iraníes que “el reloj está corriendo”, en medio de la creciente presión internacional tras un ataque con drones contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos.

Estrecho de Ormuz y la gasolina

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Cerca del 20% del petróleo internacional circula por esta vía marítima estratégica.

Desde el inicio de las tensiones entre Teherán y Washington en el estrecho, miles de millones de barriles de crudo han enfrentado retrasos y limitaciones logísticas, provocando volatilidad en los mercados internacionales y cambios bruscos en los precios de la gasolina en EEUU y Florida.

Consejos para ahorrar combustible en Florida

AAA recomienda a los conductores adoptar medidas simples para reducir el consumo de combustible y aliviar el impacto económico.

Entre las principales recomendaciones destacan agrupar diligencias para conducir menos, evitar aceleraciones bruscas y reducir el exceso de velocidad.

La organización también aconseja retirar peso innecesario de los vehículos, ya que cada 100 libras adicionales pueden disminuir el rendimiento entre 1% y 2%.

Otro consejo práctico es comparar precios mediante la aplicación móvil de AAA y, cuando sea posible, pagar en efectivo, debido a que algunas estaciones de servicio aplican recargos por el uso de tarjetas de crédito.

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