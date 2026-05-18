Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Alex Saab, esposado y escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

MIAMI — El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado de haber sido el "testaferro" del depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, donde enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

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Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado, el Gobierno interino de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en Estados Unidos".

Saab aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por la presunta comisión de delitos en Estados Unidos, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Sin fianza

Saab quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a ese país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

Destituido

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Saab, amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida.

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también lo hacen Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

La deportación de Saab se produce en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE