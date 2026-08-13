Foro Madrid y la Fundación Disenso documentan los apoyos internacionales que sostienen al régimen cubano

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

La Fundación Disenso y el Foro Madrid hicieron público su más reciente informe analítico titulado " Cuba: Un régimen criminal sostenido desde el exterior ", en el cual se examinan los factores geopolíticos y los flujos de financiamiento internacional que permiten la permanencia de la estructura de poder en La Habana. La investigación detalla cómo los apoyos externos resultan determinantes para la estabilidad del sistema político en la isla.

De acuerdo con el informe divulgado a través del portal oficial del Foro Madrid , el análisis expone el entramado de alianzas estratégicas con potencias extranjeras que proporcionan auxilio económico, diplomático y de inteligencia a las autoridades cubanas. El documento sostiene que la supervivencia del modelo actual no responde a un respaldo ciudadano interno, sino a redes de sostén transnacionales.

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El informe de Foro Madrid y la Fundación Disenso detalla que el sostenimiento del régimen cubano proviene fundamentalmente del auxilio financiero y comercial brindado por España y la Unión Europea, entidades que han facilitado la condonación de abultadas deudas internacionales, además de otorgar fondos de cooperación y líneas de crédito. A este flujo de capital se suma la participación activa de cadenas hoteleras e inversionistas extranjeros que se asocian con GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que domina cerca del 70 % de la economía nacional.

Por otra parte, la investigación expone el peso crucial de las alianzas geopolíticas con potencias aliadas globales y gobiernos afines en Iberoamérica. Estas redes transnacionales garantizan al poder en La Habana un constante blindaje diplomático en organismos internacionales, así como el envío de recursos estratégicos e intercambios económicos que permiten oxigenar las finanzas estatales ante la severa crisis interna.

Ejes de análisis expuestos en las observaciones principales

Sostén geopolítico: la cooperación con países aliados que facilitan recursos clave para contrarrestar la crisis económica interna.

Mecanismos de financiamiento: las vías de ingreso de divisas e inversión que garantizan el funcionamiento de las estructuras estatales.

Influencia regional: el impacto y despliegue de la red de alianzas del régimen cubano en el continente americano.

Crisis institucional: el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos frente al blindaje del poder.

El documento denuncia que la asistencia financiera y el blindaje diplomático otorgado por diversos actores internacionales impiden el avance de reformas democráticas. Según los autores, esta dinámica perpetúa la falta de garantías para la población civil y consolida la impunidad en el ejercicio de la gobernanza.

Asimismo, el informe insta a las democracias occidentales y a los organismos multilaterales a revisar sus políticas de cooperación y relaciones bilaterales con La Habana. Los analistas insisten en que la comunidad internacional debe condicionar cualquier intercambio al respeto efectivo de las libertades individuales de la sociedad cubana.

Finalmente, la publicación reafirma el compromiso del Foro Madrid de visibilizar las dinámicas operativas de los regímenes autoritarios en la región. El estudio completo permanece disponible para consulta pública como un recurso de evaluación sobre el impacto geopolítico del sistema cubano en la estabilidad del hemisferio.

FUENTE: Fundación Disenso y el Foro Madrid hicieron