miércoles 5  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere Pepe Habichuela, maestro de la guitarra flamenca, a los 82 años

Trascendió que será velado en capilla ardiente, instalada en el Tanatorio Crematorio Sur de Madrid y el entierro será en Granada

Fotografía de archivo fechada el 25 de agosto de 2023 del guitarrista Pepe Habichuela durante un concierto en el Palacio Ezpeleta, en Pamplona.

Fotografía de archivo fechada el 25 de agosto de 2023 del guitarrista Pepe Habichuela durante un concierto en el Palacio Ezpeleta, en Pamplona.

EFE/ Villar López
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El maestro José Antonio Carmona Carmona, conocido como Pepe Habichuela, murió el 4 de agosto en Madrid, a los 82 años. La información fue confirmada por medios españoles. La leyenda de la guitarra flamenca se había alejado de los escenarios en 2024 a causa de una enfermedad.

Trascendió que será velado en capilla ardiente, instalada en el Tanatorio Crematorio Sur de Madrid y el entierro se realizará en Granada, su ciudad natal.

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Trayectoria artística

Nacido en 1944, el músico provenía de una de las familias más influyentes del flamenco. Y la pasión y el talento se lo heredó a su hijo, José Miguel Carmona, integrante de Ketama, y su sobrino Antonio Carmona.

Debutó en 1964 en el escenario del tablao Torres Bermejas de Madrid. Desde entonces, coincidió con grandes figuras del género como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien realizó colaboraciones durante gran parte de su carrera.

A Pepe Habichuela se le considera uno de los músicos flamencos más importantes del género: impulsó su evolución y abrió paso a contribuciones de este arte en otros espacios.

"Entre los numerosos reconocimientos que cosechó a lo largo de su carrera destacan la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, concedida en 2018, y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que recibió el pasado 21 de febrero. En aquel acto estuvo acompañado por su familia: su esposa, la bailaora Amparo Niño, con quien compartió su vida desde que se conocieron en 1965 en Holanda, y su único hijo, José Miguel Carmona", reseña la revista HOLA.

Una de sus últimas apariciones en público fue en la presentación del libro Now or Never, obra dedicada a su trayectoria.

"Me encuentro feliz en este momento". José Miguel, por su parte, habló así de su padre: "Es un ser especial. Toca de una forma increíble y tiene una magia única. Además, junto a Enrique Morente hizo una labor enorme por la juventud: nos abrió las puertas de la música y consiguió que para nosotros todo fuera mucho más fácil", dijo entonces.

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