miércoles 17  de  junio 2026
MÚSICA

"Forza Vamos Mundial": un gol internacional por los niños

La canción une a nueve artistas de ocho países en un himno mundial que integra fútbol, solidaridad y esperanza

Los artistas que se unieron en el tema “Forza Vamos Mundial”.

Los artistas que se unieron en el tema “Forza Vamos Mundial”.

Cortesía
“Forza Vamos Mundial”.

“Forza Vamos Mundial”.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más allá de la euforia de los fanáticos en los estadios, el Mundial de Fútbol atrae acciones que nos recuerdan la importancia de la empatía y de querernos por encima de fronteras y culturas. La música juega un papel esencial aquí. Este es el caso de Forza Vamos Mundial, un canto a la solidaridad y en favor de los más pequeños.

Lo que comenzó como un himno para los hinchas del fútbol del mundo se ha convertido en algo mucho más grande: un movimiento global de amor por los niños. Nueve artistas, ocho países, dos continentes y una misma causa se unen en este proyecto impulsado por Lopera International, con producción del multi-platino y nominado al Grammy Costi Ioni y letra de Ruby Lopera, para rendir homenaje a grandes figuras del fútbol como Pelé, Lionel Messi, Kylian Mbappé y el recordado Andrés Escobar.

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La música como el lenguaje del amor

Pero el verdadero corazón del proyecto está lejos de los estadios.

Una parte de los ingresos generados por la canción será destinada a niños en situación de vulnerabilidad en cada uno de los países participantes a través de la fundación Yo vivo en el amor.

“Forza Vamos Mundial es para los hinchas del mundo. Es un homenaje a quienes nos enseñaron a luchar con el corazón, pero sobre todo es un movimiento de amor: ningún niño debería quedar fuera del juego. Cuando el mundo late al mismo ritmo, podemos cambiarlo. Este es el momento de actuar”, afirmó Arelys Henao.

La canción reúne voces de México, Colombia, España, Perú, Francia, Rumanía, Estados Unidos e Inglaterra, en una mezcla poco habitual de estilos, idiomas y culturas, unidas por un mensaje común.

Para Blondiak, la esencia del proyecto está justamente en esa unión:

“Estamos unidos por una muy buena causa. La canción es la más alegre y hermosa del Mundial; por lo menos para mí, contiene el mejor mensaje; eso lo debemos aplicar todos. Escúchenla”. “Estamos unidos por una muy buena causa. La canción es la más alegre y hermosa del Mundial; por lo menos para mí, contiene el mejor mensaje; eso lo debemos aplicar todos. Escúchenla”.

Desde Francia, Chico Bouchikhi, líder de Chico & The Gypsies, destacó el valor simbólico del homenaje: “Era muy importante participar, primero por una buena causa —los niños— y segundo porque es un homenaje a Kylian Mbappé y a la gran estrella Pelé, a quien conocí. Espero que nuestra contribución aporte un ambiente festivo a este festival de fútbol”.

El mexicano Iskander lo resumió así: “Estoy agradecido de representar a mi país con esta canción, cantarle al positivismo y las buenas causas”.

Por su parte, la española Nuria Fergó puso énfasis en la admiración mutua:

“Sumo mi voz a este maravilloso tema y al propósito. Además, siento gran admiración por todos los talentos que me acompañan. Especialmente, Arelys Henao, eres una reina”.

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También desde España, el dúo Nebulossa confesó que este proyecto los llevó fuera de su zona habitual:

“Lo hicimos. Aunque no era nuestra onda musical, nos salimos de nuestra zona de confort y nos unimos porque vamos a ayudar a los niños de escasos recursos”. “Lo hicimos. Aunque no era nuestra onda musical, nos salimos de nuestra zona de confort y nos unimos porque vamos a ayudar a los niños de escasos recursos”.

Desde Perú, César BK conectó su participación con una admiración personal:

“Nos vamos con toda la fuerza con esta canción por los niños. Así podré ayudar a los niños de mi país. Mi parte es la del homenaje a Messi y, por el respeto y la admiración que le tengo, dije que sí”. “Nos vamos con toda la fuerza con esta canción por los niños. Así podré ayudar a los niños de mi país. Mi parte es la del homenaje a Messi y, por el respeto y la admiración que le tengo, dije que sí”.

Más allá de la canción, el proyecto cuenta con el respaldo de más de 300 influencers, actores, cantantes y creadores de contenido alrededor del mundo, entre ellos, el conferencista Sergio Cánovas, la presentadora y cantante Tefi Valenzuela, y la actriz y productora Claudia Cervantes, quienes amplifican el mensaje y lo convierten en una red de alcance global.

Sí, a veces el fútbol puede dividir pasiones y levantar banderas, pero Forza Vamos Mundial propone algo distinto: recordar que, por encima de la competencia, existe una causa capaz de unir al planeta entero.

A fin de cuentas, como sugiere la propia canción, ningún niño debería quedarse fuera del juego.

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