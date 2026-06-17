miércoles 17  de  junio 2026
BANCO CENTRAL

Fed mantiene tasas de interés y habla de alza para fin de año

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% por cuarta reunión consecutiva, con el voto unánime por primera vez en un año

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en su primera conferencia de prensa al frente del Banco Central.

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en su primera conferencia de prensa al frente del Banco Central.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.

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El Banco Central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3,6% en lugar de 2,7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2,2% frente al anterior 2,4% proyectado en marzo.

Garantías en la estabilidad de precios

Los responsables de política monetaria afirmaron que la actividad económica está "expandiéndose a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Medio Oriente".

"La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del Comité (de Política Monetaria, FOMC, ndlr), y refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía", sostuvo.

Warsh prometió el miércoles que los responsables de la Fed "garantizarán la estabilidad de precios", en su primera rueda de prensa desde que asumió el mando del banco central.

"Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué prolongarse", dijo, y afirmó que la inflación ha estado por encima del objetivo.

"Este comité garantizará la estabilidad de precios", añadió.

Cambio de perspectiva respecto a las tasas

Además anunció la creación de cinco grupos de trabajo, cuyas conclusiones podrían llevar a cambios dentro de la institución.

Estos equipos reflexionarán en particular sobre la comunicación de la Fed y de sus miembros, que Warsh considera excesivamente abundante, así como sobre el volumen de los activos en manos de la institución, precisó el responsable.

Antes de la guerra, los mercados descontaban al menos un recorte de tasas de interés para finales de año, pero eso ha cambiado. Ahora esperan una subida en la reunión de diciembre de la Fed.

El miércoles, los responsables del Banco Central elevaron su proyección de tasa de interés para fin de año, con una subida antes de que termine el 2026.

Se avecinan los cambios

La declaración del miércoles fue más breve de lo habitual y también se eliminó la orientación futura sobre la trayectoria de la tasa de interés, que había sido una constante en los últimos años.

La inflación en Estados Unidos se situó en 3,8% a 12 meses en abril, según el indicador de precios preferido por la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés).

Con el mercado laboral fortaleciéndose, aumenta la presión sobre los responsables de la política monetaria de la Fed para que se enfoquen en el componente de inflación del doble mandato del banco central, que reúne la estabilidad de precios y pleno empleo.

FUENTE: Con información de AFP.

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