Keiko Fujimori amplía su ventaja en el conteo presidencial de Perú

LIMA.- La candidata conservadora Keiko Fujimori se mantiene al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió ligeramente su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados actualizados difundidos este martes.

Con el 99% de las actas escrutadas, Fujimori obtenía el 50.097% de los votos, frente al 49.903% de Sánchez, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

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Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35,000 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de sufragios contabilizados.

Para declarar oficialmente a un ganador, aún deben revisarse actas impugnadas que representan unos 256,000 votos, un proceso que podría extenderse durante varios días. La segunda vuelta presidencial se celebró el pasado 7 de junio.

La autoridad electoral informó que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas y finales de mes".

Denuncias de la izquierda sobre el proceso electoral

En paralelo, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció la supuesta " falta de transparencia de los organismos que conducen el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades", aunque no precisó cuáles serían esas supuestas anomalías.

La postura supone un cambio respecto a la posición que mantenía la organización política una semana atrás, cuando Sánchez encabezaba el escrutinio y sus dirigentes aseguraban que respetarían el resultado, independientemente de quién resultara vencedor.

Juntos por el Perú convocó para este viernes una movilización en Lima con el objetivo de defender el voto y exigir transparencia en el proceso.

Fuerza Popular pide esperar el resultado definitivo

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, señaló que Fuerza Popular esperará el 100% del escrutinio antes de proclamarse ganador.

"Nosotros vamos a esperar que esto termine para poder hablar ya de una elección definida o de una victoria virtual", declaró Galarreta a la emisora RPP.

La misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", pese al clima de fuerte polarización que marcó la campaña.

Una elección marcada por la polarización

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con Roberto Sánchez, considerado heredero político del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, quien permanece encarcelado tras su fallido intento de autogolpe de Estado en 2022.

Se trata de la cuarta candidatura presidencial de Fujimori, mientras que para Sánchez es su primera aspiración a la jefatura del Estado.

El vencedor sustituirá el próximo 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para ejercer un mandato de cinco años.

FUENTE: Con información de AFP