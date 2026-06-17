Trump pide aprobar Ley SAVE y frena voto de confirmación de jefe de Inteligencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el miércoles una audiencia en el Senado para la confirmación de su candidato a jefe de inteligencia, en su intento de presionar para la aprobación de la Ley SAVE.

Trump nominó la semana pasada a Jay Clayton, un fiscal de carrera de Nueva York que antes dirigió la comisión que controla los mercados de valores en Estados Unidos, para encabezar la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés).

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Actualmente ocupa el cargo de forma interina, Bill Pulte, considerado una persona de extrema confianza para la seguridad nacional y para el Presidente, pero con poca experiencia direcga en temas de Inteligencia.

A pocas horas de la audiencia, Trump anunció en su plataforma Truth Social que la suspendía, y señaló que él acordó retirar a Pulte del cargo sin que la oposición aceptara por su parte renovar los poderes de espionaje del gobierno en la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA en inglés).

"Los republicanos se movieron tan rápido con las audiencias del gran Jay Clayton, actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que Pulte se iría antes" de que los demócratas hubieran votado sobre la FISA, aseguró Trump.

Proyecto de Ley para Salvar a América

"Ahora, los Dumócratas dicen que votarán en contra de la FISA. Así que los republicanos terminaron cumpliendo su compromiso, pero los Dumócratas rompieron el acuerdo", añadió el mandatario republicano, utilizando ese calificativo para los nuevos demócratas, que respaldan casi al 100% una agenda socialista ("progresista") en EEUU.

La FISA contiene la Sección 702, que permite la vigilancia sin orden judicial de extranjeros fuera de Estados Unidos.

La sección de la ley expiró por primera vez la semana pasada después de que el Congreso rechazara una prórroga a corto plazo, en gran medida debido al nombramiento de Pulte.

Trump anunció que mantiene a Pulte en el cargo, y además que no firmará la FISA sin tener antes la SAVE AMERICA ACT".

El proyecto de Ley Salvar a Estados Unidos, de ser aprobado, exigiría una identificación con fotografía para votar en todo el país y la prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral.

Y por supuesto, los nuevos demócratas se oponen a uno de los estatutos de la Constitución del país que para ejercer el voto en las elecciones generales legislativas y presidenciales hay que ser ciudadano, como se exige en cualquier nación.

El tiempo apremia para los republicanos antes de que se cometan más irregularidades, en especial en estados gobernados por la extrema izquierda que es ya la inmensa mayoría en el Partido Republicano.

FUENTE: Con información de AFP.