miércoles 17  de  junio 2026
POLÉMICA

FIFA analiza demandar a ShakiBecca, imitadora de Shakira

La controversia se originó tras una presentación de la imitadora inspirada en Dai Dai, el tema oficial del Mundial interpretado por Shakira y Burna Boy

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lo que comenzó como un homenaje a Shakira podría derivar en un conflicto legal. La artista venezolana Rebeca Maiellano, conocida como ShakiBecca, se encuentra bajo el escrutinio de la FIFA por el presunto uso no autorizado de propiedad intelectual vinculada a la Copa del Mundo 2026.

La controversia se originó tras una presentación de la imitadora inspirada en Dai Dai, el tema oficial interpretado por Shakira y Burna Boy en la ceremonia inaugural del torneo.

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Según diversos reportes, el organismo rector del fútbol evalúa si Maiellano infringió los derechos de autor al incorporar imágenes, logotipos y referencias visuales protegidas de la justa mundialista sin contar con la autorización correspondiente.

Derechos comerciales de la FIFA

La FIFA mantiene una política de tolerancia cero respecto a la explotación comercial de sus marcas registradas.

Con el inicio del torneo, la vigilancia se ha intensificado de forma global, contando con el respaldo de organismos de propiedad intelectual que recuerdan que cualquier símbolo o material promocional del evento requiere de licencias oficiales.

El tema Dai Dai, presentado en el Estadio Azteca, forma parte de este blindaje legal.

¿Quién es ShakiBecca?

Rebeca Maiellano ha consolidado una carrera profesional de varios años basada en su parecido físico y vocal con la estrella colombiana, acumulando más de medio millón de seguidores en plataformas digitales.

A pesar de que la propia Shakira ha expresado simpatía por su trabajo en el pasado, el entorno de la imitadora insiste en que sus espectáculos constituyen un tributo artístico y no un intento de lucro indebido frente a las marcas asociadas.

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