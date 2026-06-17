Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

MIAMI. - La jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade Marisa Tinkler Méndez negó la moción de sentencia absolutoria que presentó la defensa del magnate inmobiliario George Pino, una solicitud con la que sus abogados pretendían que la magistrada lo declarara inocente sin remitir el expediente al jurado, justo después de que la fiscalía cerrara la presentación de sus pruebas.

Con esa decisión, el proceso por la muerte de la adolescente Luciana “Lucy” Fernández, en un accidente marítimo ocurrido en septiembre de 2022, seguirá adelante hasta que el jurado delibere sobre los cargos de homicidio involuntario y homicidio náutico que pesan sobre el acusado.

RECTA FINAL ¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

El abogado defensor Howard Srebnick formuló la petición de sentencia absolutoria, una figura que permite a un juez declarar no culpable a un acusado sin que el expediente llegue al jurado, pero su concesión resulta excepcional, ya que exige que el tribunal concluya que ningún jurado razonable podría hallar culpable al imputado.

Tinkler Méndez consideró que existen elementos de credibilidad y de aplicación de la ley que corresponde resolver al panel. La magistrada ya había anticipado esa línea semanas atrás, cuando rechazó las solicitudes de la defensa para desestimar los cargos y trasladar el proceso fuera del condado, y advirtió que la conducta de Pino podría encuadrar en una imprudencia temeraria.

Peritaje náutico y dictamen forense

Entre los últimos testigos de la fiscalía declaró el experto en navegación, teniente Paul Alber, quien sostuvo ante el jurado que la embarcación recorrió el equivalente a tres campos de fútbol americano, a una velocidad de 47 millas por hora, en los nueve segundos previos al choque.

Alber reconstruyó la trayectoria de la nave con mapas elaborados a partir de los datos del GPS del Robalo, a solicitud de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, agencia que lideró la investigación.

Por su parte, el doctor David Fintan Garavan, exintegrante de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade, declaró que la causa oficial de la muerte de la menor fue ahogamiento, aunque precisó que la joven también sufrió un fuerte trauma por impacto contundente a raíz de la colisión.

Defensa presenta testigos

Tras la negativa a la absolución, la defensa comenzó a llamar a sus propios testigos, entre ellos dos jóvenes que viajaban en la embarcación.

Claudia Portocarrero, de 21 años y prima de la familia Pino, y Natalia Reed, de la misma edad, describieron el paseo como una salida más entre las muchas que habían compartido como navegantes frecuentes.

Ambas admitieron que habían consumido alcohol en el banco de arena, pero coincidieron en que no vieron beber a Pino ni notaron que estuviera bajo los efectos de sustancias.

A preguntas de la fiscal Laura Adams, Portocarrero reconoció que nada obstruía la visión del conductor en los instantes previos al impacto y se quebró en el estrado al observar una fotografía de Lucy.

“No sentí nada fuera de lo común”, declaró Portocarrero a la abogada defensora Jeanelle Gómez al recordar el trayecto.

La defensa también volvió a llamar al teniente Alber, a quien Srebnick interrogó sobre la ausencia de límites de velocidad señalizados en el canal y sobre el hecho de que la ley no obliga a los pasajeros a usar chalecos salvavidas.

Los hechos

El caso se remonta al 4 de septiembre de 2022, cuando Pino, hoy de 54 años, conducía una embarcación Robalo de 29 pies que trasladaba a su esposa, Cecilia, a su hija y a once amigas de la joven de regreso al Ocean Reef Club, en el norte de Key Largo, tras una jornada en el banco de arena de Elliott Key.

La salida celebraba el cumpleaños número 18 de su hija. La nave impactó contra un marcador de canal de acero: Lucy Fernández, de 17 años, murió, y otra pasajera, Katerina “Katy” Puig, de 21 en la actualidad, quedó con secuelas físicas y neurológicas permanentes.

Pino fue acusado en 2023, en un primer momento, de tres contravenciones por navegación descuidada; los cargos graves llegaron después, a raíz de una serie de reportajes de investigación sobre el manejo del caso.

El tribunal continuará con la presentación de la defensa antes de que el caso quede en manos del jurado, que deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado.