Desde el emblemático edificio de Pan Am, PS apuesta por transformar la forma de viajar desde Miami

“PS cierra la brecha entre viajar en un avión privado y hacerlo en una aerolínea comercial”, afirmó Murcia.

Exazafatas de la desaparecida Pan American World Airways, volvieron a lkucir el uniforme de la compañia.

La propuesta incluye asistencia con equipaje, transporte interno, acceso preferencial a los controles de seguridad y coordinación directa con aerolíneas y agencias gubernamentales.

Trabajadores del TSA en el espacio diseñado para facilitar la revisión de equipajes de los pasajeros.

En la imagen se muestra parte del ambiente de una de las habitaciones suite.

Interior del recibidor del segundo piso de la instalación.

Vista principal de la fachada del edificio Pan American World Airway en Miami.

Corte de cinta durante la inauguración de PS.

MIAMI.- Vestidas con los uniformes que alguna vez identificaron a Pan American World Airways, varias exazafatas de la desaparecida compañía regresaron este miércoles a uno de los inmuebles más representativos de la aviación en el sur de Florida. Esta vez no lo hicieron para abordar un vuelo, sino para presenciar la apertura de PS Miami, una terminal exclusiva que busca redefinir el recorrido aeroportuario de quienes utilizan líneas aéreas comerciales.

El acto reunió a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava; al congresista Carlos Giménez; al director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Ralph Cutié; así como a ejecutivos de la marca y representantes del sector aeronáutico.

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Ubicada en el 5000 NW 36 Street, la propiedad ocupa la antigua sede regional de Pan Am, considerada durante décadas una de las organizaciones más influyentes del transporte aéreo mundial y pieza clave en el desarrollo de las conexiones entre Estados Unidos, América Latina y Europa.

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El espacio, de 34.000 pies cuadrados, incorpora cinco suites de uso exclusivo, un salón para pasajeros individuales y corporativos, áreas de descanso, propuestas gastronómicas, bebidas ilimitadas y acceso directo a los controles de seguridad y migración, con el propósito de reducir tiempos de espera y simplificar los procedimientos previos al embarque.

Durante la ceremonia, Ralph Cutié destacó que la ciudad pasa a formar parte del reducido grupo de aeropuertos estadounidenses que cuentan con una facilidad de estas características.

“Somos uno de solo cuatro aeropuertos en todo Estados Unidos que tiene una facilidad como esta”, afirmó.

La recuperación de la estructura coincide además con la cercanía del centenario de MIA, previsto para 2028, una fecha que las autoridades consideran clave para rescatar parte del patrimonio vinculado a la evolución del transporte aéreo en la región.

“Además de ofrecer una gran experiencia para los pasajeros, este proyecto nos permite preservar y mantener parte de nuestra historia. El aeropuerto cumplirá 100 años en 2028 y conservar este edificio es una parte importante de ese legado”, señaló.

RENAIGURACION PANAM En la imagen se muestra parte del ambiente de una de las habitaciones suite. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Un nuevo modelo para quienes vuelan en aerolíneas comerciales

Felipe Murcia, director general de PS Miami, explicó que la iniciativa busca ubicarse entre la atención característica de la aviación ejecutiva y la operación tradicional de las aerolíneas.

“PS cierra la brecha entre viajar en un avión privado y hacerlo en una aerolínea comercial”, afirmó.

Según detalló, los clientes continúan utilizando compañías como American Airlines, Air France y otras transportistas, pero realizan los procedimientos previos al vuelo desde las dependencias de PS, evitando las terminales convencionales.

La propuesta incluye asistencia con equipaje, transporte interno, acceso preferencial a los controles de seguridad y coordinación directa con aerolíneas y agencias gubernamentales.

“En lugar de enfrentarse al tráfico, las filas y el estrés habitual de un aeropuerto, el pasajero llega aquí, nosotros nos encargamos de todo y lo llevamos directamente hasta su avión”, explicó Murcia.

Para quienes optan por las suites, el programa incorpora espacios concebidos de forma individual, alimentos y bebidas incluidos, tratamientos de spa y otras atenciones personalizadas.

RENAIGURACION PANAM Baño de la propuesta suite.

“Cada suite tiene su propia personalidad. La idea es que el cliente tenga siempre el mismo nivel de atención, pero una propuesta diferente en cada visita”, comentó.

Cuando llega el momento de abordar, los clientes son acompañados a través de un acceso especial coordinado con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

“Como contamos con un proceso exclusivo, el control de seguridad suele tomar entre uno y dos minutos”, indicó.

Posteriormente, son trasladados en vehículos BMW directamente hasta la aeronave.

Menos tiempo en inmigración y aduanas

Uno de los principales atractivos del concepto está dirigido a quienes llegan desde el extranjero.

De acuerdo con Murcia, el sistema contempla recoger a las personas directamente en el avión y facilitar los trámites de ingreso al país dentro del propio recinto.

“En lugar de tener que caminar hasta inmigración y aduanas, nosotros recogemos al pasajero directamente en el avión y procesamos su ingreso al país a través de nuestro propio equipo de inmigración y seguridad”, señaló.

La organización espera completar próximamente las certificaciones necesarias para ampliar plenamente esa modalidad en esta región.

EXAZAFATAS DE PANAM Exazafatas de la desaparecida Pan American World Airways, volvieron a lkucir el uniforme de la compañia. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Una nueva etapa para un ícono de la aviación

La selección de la antigua sede de la histórica transportista añadió un componente simbólico a la iniciativa.

La renovación respetó elementos originales de la construcción, reconocida como sitio histórico del condado Miami-Dade, incluyendo insignias de la desaparecida empresa aérea, paneles decorativos y estanques reflectantes que formaron parte del diseño original de la propiedad.

“Pan Am fue una de las primeras aerolíneas en volar a América Latina, la primera en cruzar el Atlántico y también el Pacífico. Estar en este edificio, con tanta historia y simbolismo, es algo increíble”, expresó Murcia.

La restauración también incorporó obras de artistas vinculados al sur de Florida, integrando referencias culturales locales a un lugar que durante décadas formó parte del desarrollo aeronáutico de la ciudad.

RENAIGURACION PANAM Trabajadores del TSA en el espacio diseñado para facilitar la revisión de equipajes de los pasajeros. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Expansión en un mercado estratégico

El desembarco en Florida representa la cuarta ubicación de PS en Estados Unidos, después de Los Ángeles, Atlanta y Dallas-Fort Worth.

Murcia recordó que la iniciativa comenzó en California y requirió varios años de coordinación con autoridades aeroportuarias y organismos federales antes de entrar en funcionamiento.

“Miami era un paso natural para nosotros por su importancia internacional y por su conexión con América Latina”, sostuvo.

Actualmente, la terminal emplea a alrededor de 100 personas y cuenta con capacidad para gestionar entre 120 y 140 movimientos diarios, aunque la compañía prevé ampliar el número de suites en los próximos meses.

REINAUGURACION PANAM Patio interior del edificio ambientado con obras de arte. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La marca también proyecta lanzar más adelante este año PS Direct, un programa puerta a puerta que conectará a sus clientes con sus residencias u hoteles mediante traslados coordinados desde y hacia la aeronave.

Para las autoridades aeroportuarias, la llegada de PS representa mucho más que una nueva alternativa para quienes buscan mayor comodidad y privacidad al viajar. También supone la recuperación de una estructura que permaneció subutilizada durante años y que ahora vuelve a integrarse a la actividad aérea de la ciudad.

Con la reapertura de uno de los espacios más representativos del legado aeronáutico del sur de Florida, la firma apuesta por combinar patrimonio, atención personalizada y eficiencia operativa en una terminal que continúa ampliando su alcance internacional.