Fotograma de la serie documental Vaqueros del Pantano ,

MIAMI .- La primera vez que Alejandro Gutiérrez oyó hablar de los monteros fue en una finca de Montura, a unas 90 millas al noroeste de Miami. Vio los sombreros, las hebillas, las botas con espuelas y los caballos. "¿Y esto qué es?", preguntó.

Cuando aquellos hombres le explicaron que salían a caballo a buscar ganado en el pantano, el fotógrafo cubano, conocido en las redes sociales como GoGutti, ya tenía un título en mente. "Oye, Vaqueros del Pantano, quiero hacer una serie con esto".

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Cinco meses después de su estreno en YouTube, los monteros llegarán a la gran pantalla. La serie documental Vaqueros del Pantano, protagonizada por Luis Robert Aquino y Lázaro Caballero, estrenará su cuarto episodio este sábado 28 de noviembre, a las 6:00 pm, en Silverspot Cinema, en el centro de Miami.

El capítulo estará disponible simultáneamente en YouTube y, según Gutiérrez, es "el más grande que hemos hecho hasta ahora".

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De los campos de Cuba a los Everglades

Para Aquino, socio de Gutiérrez en el proyecto, la historia se remonta a su infancia en Santa Clara, Cuba.

"Viví en el campo, siempre tuve esa pasión por los animales, por los caballos", contó.

Ya en Florida, fundó Aquino Farms, un rancho en Clewiston, cerca de Montura.

"Se construyó poquito a poquito. Nunca estuvo abierto públicamente, siempre fue para la familia, los niños", recordó. "Se construyó poquito a poquito. Nunca estuvo abierto públicamente, siempre fue para la familia, los niños", recordó.

El interés que despertó la serie lo animó a abrir las puertas del rancho a otras familias.

Buena parte del rodaje transcurre lejos de la propiedad. En una ocasión, los vaqueros fueron a comprar 250 cabezas de ganado y tuvieron que reunirlas en pleno pantano.

Hay faenas que los mantienen durante dos o tres días en los Everglades. Al caer la noche, montan las tiendas de campaña.

"Cortamos la leña, hacemos la fogata", contó Aquino. A la mañana siguiente, vuelven a montar a caballo.

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Una vida detrás de las cámaras

"Literalmente lo que yo grabo es su vida", explicó GoGutti.

A Yosbel, apodado "Guajiro", pueden llamarlo para que traslade 1.000 cabezas de ganado cuando se inunda una finca.

Al principio, algunos monteros miraban con recelo al director cuando les pedía repetir alguna acción. Sin embargo, la relación cambió cuando les mostró las imágenes.

Hoy, una de las mayores satisfacciones del fotógrafo es que el público reconozca a los protagonistas de la serie.

"Yo no salgo en nada de la serie, pero a mis muchachos todo el mundo los conoce", expresó.

Los tres primeros episodios tienen una duración de entre 15 y 25 minutos. Según Gutiérrez, el primero alcanzó cerca de 200.000 visualizaciones en YouTube, mientras que algunos videos cortos llegaron a los 12 millones de reproducciones en redes sociales.

Estreno en Miami

La presentación del cuarto episodio de Vaqueros del Pantano tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, a las 6:00 pm, en Silverspot Cinema, ubicado en 300 SE 3rd St., Suite 100, Miami, FL 33131. El estacionamiento será gratuito.

La serie puede seguirse a través de YouTube (@vaquerosdelpantano), Instagram (@vaqueros_del_pantano) y TikTok (@vaqueros.del.pant).