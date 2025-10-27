Huracán Melissa puede golpear fuerte a Cuba, es categoría 5

El huracán Melissa se ha intensificado dramáticamente, alcanzando la categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson este lunes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ha advertido que se espera que el poderoso ciclón impacte a Jamaica y el sureste de Cuba como un huracán mayor.

Según el último boletín de las 5 a.m. (EDT) del 27 de octubre, confirmado por los cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, Melissa registra vientos máximos sostenidos de 270 km/h (165 mph) , con ráfagas aún más altas, y una presión central de 917 mb, reseña el portal web Martí Noticias.

Alerta máxima para el Caribe

El NHC pronostica un fortalecimiento adicional del sistema durante el día, con fluctuaciones probables antes de que toque tierra en Jamaica a primera hora del martes.

Para Cuba, el NHC ha emitido un Aviso de Huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se espera que las condiciones climatológicas en Jamaica se deterioren rápidamente a lo largo de este lunes.

Trayectoria y pronóstico de impacto

Melissa se mueve actualmente de forma muy lenta, a unos 6 km/h (3 mph), en dirección oeste. Sin embargo, el pronóstico indica un giro lento hacia el noroeste y norte durante este lunes, seguido de una aceleración hacia el noreste que comenzaría el martes y se mantendría hasta el jueves.

La trayectoria proyectada sitúa el núcleo de Melissa:

Cerca o sobre Jamaica esta noche y el martes.

A través del sureste de Cuba el martes por la noche.

A través de las Bahamas del sureste el miércoles.

Aunque la interacción con Jamaica podría causar un leve debilitamiento, el NHC mantiene la expectativa de que Melissa alcance el sureste de Cuba como un huracán mayor. Las condiciones de tormenta tropical afectarán el oriente de Cuba el martes, evolucionando a condiciones de huracán en horas de la noche.

Lluvias catastróficas y marejada ciclónica

El principal peligro reside en las precipitaciones extremas y la potencial marejada ciclónica:

Precipitaciones: Se esperan acumulados totales de lluvia de 10 a 15 pulgadas , con cantidades localizadas que podrían alcanzar las 20 pulgadas en las provincias cubanas bajo aviso. Estas condiciones pueden generar "inundaciones repentinas que amenazan la vida y potencialmente catastróficas con numerosos deslizamientos de tierra" , según la advertencia del NHC.

Marejada: Hay un potencial de marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa sureste de Cuba a partir de la noche del martes o la madrugada del miércoles. Se estima que la marejada podría alcanzar una altura máxima de 6 a 9 pies (1.8 a 2.7 metros) por encima de los niveles de marea normales, cerca y al este del punto donde el centro del huracán toque tierra.

El Centro Nacional de Huracanes ha alertado que esta marejada vendrá acompañada de "olas grandes y destructivas". Las autoridades instan a la población de las zonas amenazadas a seguir las indicaciones de evacuación y prepararse ante la inminencia de un impacto mayor.

