Islandia, el viaje definitivo

Explosiones de lava cerca de Grindavik, en el suroeste de Islandia, durante erupción volcánica el 14 de enero de 2024.

Islandia es ampliamente considerada el destino definitivo por sus paisajes de otro mundo y el mágico espectáculo de luz natural de la aurora boreal. Una planificación cuidadosa —o incluso contratar a un operador turístico— es la mejor manera de disfrutar plenamente de la aventura.

Ahora que Icelandair opera vuelos al Aeropuerto Internacional de Miami tres veces por semana y con tarifas accesibles, Islandia está más cerca que nunca de las soleadas playas del sur de Florida.

VIAJES De Miami a la tierra de fuego y hielo a bordo del nuevo avión de Icelandair

El Golden Circle

Para los viajeros que solo disponen de tres o cuatro días, la ruta del Golden Circle es una introducción ideal. Este recorrido de 230–240 kilómetros (140–150 millas) combina emblemáticos paisajes naturales con sitios de relevancia histórica.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Keflavík, vale la pena pasear por Reikiavik, la capital de la isla, conocida por su ambiente relajado, tolerante y atmósfera nórdica. Desde aquí comienza su viaje definitivo por Islandia.

Varios operadores turísticos —entre ellos Icelandair.com, Icelandia y Activity Iceland— ofrecen paquetes cuidadosamente elaborados que permiten descubrir el país a través de las vivencias como islandeses.

Sin embargo, si prefiere viajar por su cuenta, una planificación cuidadosa del itinerario, además de hospedaje, le permitirá alquilar un automóvil o incluso un 4x4 para una experiencia más aventurera.

El recorrido tradicional del Golden Circle debe incluir al menos tres lugares icónicos:

Parque Nacional Pingvellir

Aquí se encuentran las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia a lo largo de la Dorsal Mesoatlántica. Está a 45 minutos en auto desde Reikiavik. La entrada es gratuita, aunque el estacionamiento cuesta alrededor de 7 dólares (pagados en moneda local). No deje de ir al centro de visitantes, que cuenta con exposiciones, recuerdos, refrigerios y comidas.

Aguas termales de Geysir

Una zona geotérmica famosa por sus géiseres en erupción. El trayecto desde Pingvellir hasta Geysir toma unos 50 minutos. La entrada es gratuita y los géiseres están a solo cinco minutos a pie del estacionamiento. Calcule alrededor de una hora para ver las erupciones y recorrer el área.

Gullfoss

Una imponente cascada que se precipita en un cañón espectacular, a solo siete minutos de Geysir. La visita es gratuita y conviene contar con al menos una hora. Espere condiciones más frías y ventosas; lleve una chaqueta impermeable para protegerse del rocío de agua.

Otros puntos de interés incluyen:

Lago del cráter Kerid

Un lago volcánico de 6.500 años de antigüedad, tan impresionante y convenientemente ubicado que a menudo se considera uno de los principales atractivos del Golden Circle.

Laguna Laugarás

Ubicada al norte de Selfoss, este nuevo refugio con gran piscina de agua tibia natural de dos niveles ofrece vistas a las montañas y combina naturaleza con relajación. El lugar propone un buen baño renovador en un entorno tranquilo y escénico, ideal para parejas, amigos y familias.

Pernoctar

Las opciones de alojamiento son abundantes a lo largo de la ruta, y pasar la noche aumenta las posibilidades de ver la aurora boreal. Este fenómeno es un espectáculo natural de luz causado por colisiones entre partículas solares cargadas eléctricamente y gases en la atmósfera terrestre cerca de los polos. Suele aparecer como cortinas o rayos luminosos en tonos verdes, azules, púrpuras y rojos.

Contrario a la creencia popular, la aurora boreal no siempre es visible a simple vista. Las más intensas pueden verse claramente, pero las más débiles pueden detectarse solo con cámaras en modo nocturno, que son más sensibles a la luz tenue. La visibilidad también depende de cielos oscuros, buen clima y la actividad solar.

La Ring Road (Ruta 1)

Esta es la ruta definitiva para conocer Islandia. Si el tiempo se lo permite, dedicar una semana completa —o más— a recorrer el circuito Ring Road vale totalmente la pena.

Esta carretera nacional de 1.322 kilómetros (821 millas) circunvala la isla, conecta las principales localidades y muestra una extraordinaria variedad de paisajes, desde glaciares y cascadas hasta llanuras volcánicas. Aunque la vía está asfaltada, conducir en invierno requiere precaución. En el noroeste de la isla puede desviarse a las espectaculares penínsulas de Snaefellsnes y Westfjords,

y en el sur incluir el Golden Circle.

Veamos qué puntos destacados a lo largo de la ruta recomiendan los guías locales.

De Reikiavik a Skagafjordur

Rumbo al norte desde Reikiavik, llegará a Borgarnes en aproximadamente una hora. Situada frente a las laderas pedregosas del monte Hafnarfjall, la ciudad alberga el Centro del Asentamiento, que narra los orígenes vikingos de Islandia.

Continúe hacia el norte y ascienda al cráter Grábrók para disfrutar de vistas panorámicas.

Aquí, antes de continuar al norte, puede hacer un desvío a Westfjords, donde innumerables acantilados conforman la costa de esta espectacular península.

De vuelta al Ring Road o Ruta 1 diríjase al fértil valle de Skagafjordur. La región ofrece acogedores B&B rurales y el encantador pueblo de Hofsós, conocido por su Centro de la Emigración y su piscina termal con vistas al fiordo.

Trollaskagi, Akureyri y Myvatn

En lugar de tomar la ruta directa a Akureyri, haga un desvío por Trollaskagi (la Península de los Trolls). Este recorrido escénico serpentea entre paisajes costeros austeros y túneles antes de llegar a Siglufjordur, un encantador antiguo pueblo pesquero del arenque. El desvío suma tiempo, pero vale mucho la pena.

Akureyri, la segunda ciudad más grande de Islandia, es una excelente parada para repostar y reabastecerte. Si el tiempo se lo permite, visite su llamativa iglesia o disfrute de sus piscinas termales. Continúe hacia el este, deteniéndose en Godafoss —una de las cascadas más bellas de Islandia— antes de llegar al lago Myvatn, una región volcánica rica en actividad geotérmica.

Myvatn es ideal para explorarlo sin prisas, con formaciones de lava, campos geotérmicos humeantes, caminatas sencillas y los relajantes baños naturales de Myvatn. Con tanto por ver, es uno de los mejores lugares de la Ring Road para pasar una noche adicional.

De Myvatn a los Fiordos del Este

Antes de dirigirse al este, considere un desvío de 45 minutos hacia el norte hasta Húsavík, el principal punto de observación de ballenas de Islandia y sede del Museo de las Ballenas. Luego cruce terrenos remotos hacia los Fiordos del Este, deteniéndose en Dettifoss, la cascada más poderosa de Europa.

Para pasar la noche, Egilsstadir es una opción conveniente, pero la alternativa más atractiva es Seydisfjordur, al que se llega a través del pintoresco paso montañoso de Fjardarheidi. Este pueblo de fiordo ofrece buenos alojamientos, buena gastronomía y un entorno espectacular.

A lo largo de los Fiordos del Este

Los Fiordos del Este son espectaculares pero el avance es lento, con múltiples cruces de fiordos y pocos atajos. Finalmente, la carretera rodea el cabo Hvalnes y entra en el sureste de Islandia —tierra de glaciares— donde la Ring Road discurre entre el océano Atlántico y montañas cubiertas de hielo.

Haga una parada en Hofn para comer y alojarse, famosa por sus deliciosos platos de langostinos. Justo al oeste se encuentra la laguna glaciar Jokulsárlón, donde los icebergs flotan serenamente hacia el mar, y la cercana Playa Diamante, donde bloques de hielo llegan a la orilla sobre la arena negra.

Continúe hasta el Parque Nacional Skaftafell para hacer senderismo y observa los restos de un puente destruido por inundaciones glaciares, un recordatorio contundente de la volátil geología islandesa.

Costa Sur hasta Reikiavik

El tramo final recorre la popular Costa Sur. Entre los puntos destacados se encuentran la playa de arena negra de Reynisfjara, el glaciar Sólheimajokull, el museo folklórico y la cascada de Skógar, vistas imponentes del Eyjafjallajökull y Seljalandsfoss, donde se puede caminar detrás de la cortina de agua.

Puedes regresar directamente a Reikiavik o pasar una noche adicional para disfrutar con más calma. Con más tiempo, haga un desvío a las Islas Westman o vaya por el Golden Circle.

La Ring Road es un viaje inolvidable, que ofrece los paisajes, la historia y la fuerza natural de Islandia en cada curva.

Cómo llegar

Icelandair vuela a Islandia desde varias ciudades de Estados Unidos: Boston, Nueva York, Newark, Chicago, Seattle, Denver, Orlando, Washington D. C., Pittsburgh, Baltimore, Nashville y ahora Miami. Los vuelos llegan al Aeropuerto Internacional de Keflavík (KEF), a unos 48 minutos en auto de Reikiavik.

Si viaja con pasaporte estadounidense, no necesita visa para estancias de hasta 90 días. Si utiliza un documento de otra procedencia, consulte con el consulado islandés correspondiente para obtener la información adecuada.

Cuando ir

La mejor época para visitar Islandia depende de lo que quiera hacer: el verano (junio–agosto) es ideal por los días largos, las actividades al aire libre y los paisajes verdes; el invierno (septiembre–marzo) es perfecto para ver la aurora boreal, practicar motonieve y disfrutar de menos multitudes. Las temporadas intermedias (abril–mayo, septiembre–octubre) ofrecen un equilibrio entre buen clima, precios más bajos y menos turistas.

Idioma

El islandés es el idioma oficial. Tiene una fuerte conexión con el nórdico antiguo de los vikingos, pero el inglés se habla ampliamente.

Dónde alojarse

Este país europeo ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento: desde hoteles de cinco estrellas hasta hoteles boutique, hostales y apartamentos.

El hotel The Reykjavik EDITION es un elegante y lujoso hotel urbano asociado con Marriott International.

Ubicado al este de la localidad de Hella, sobre la Ruta 1, Hotel Rangá es un resort campestre de lujo, conocido por su servicio personalizado, encanto rústico y comodidades como alta cocina, jacuzzis al aire libre y excelentes oportunidades para ver la aurora boreal.

Moneda

La corona islandesa es la moneda oficial y de curso legal del país. Dado que algunos productos y servicios pueden ser costosos, siga estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en destino. Muchos viajeros cambian dólares y pasan por alto las comisiones excesivas que se les cobran.

Es mejor depositar el dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta de débito (ATM) al llegar a destino. El banco emisor cobrará entre tres y cuatro dólares, pero ahorrará la comisión por cambio y obtendrá la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.