Fracasa presión de demócrata por archivos de Epstein

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.

MIAMI.- El intento de los demócratas en la Cámara de Representantes de forzar la publicación de los llamados “archivos Epstein” terminó por el momento en un revés político para el propio partido, luego de que las recientes divulgaciones pusieran en evidencia conexiones incómodas con figuras de alto perfil, como el expresidente Bill Clinton y la delegada de las Islas Vírgenes Stacey Plaskett .

La presión legislativa buscaba exponer presuntos vínculos entre el entorno del presidente Donald Trump y el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein , pero las revelaciones derivadas de los documentos desclasificados hasta ahora han tenido el efecto contrario. Fotografías, intercambios de mensajes y archivos oficiales han reavivado cuestionamientos sobre la actuación del Partido Demócrata y del Departamento de Justicia durante sus administraciones.

De acuerdo con Just The News, uno de los aspectos más sensibles de los documentos publicados es que la primera oportunidad conocida para investigar a Epstein por pornografía infantil ocurrió en 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, pero ni el FBI ni el Departamento de Justicia actuaron.

10 años “sin control”

El último lote de documentos reveló una denuncia hasta ahora no conocida públicamente, presentada ante el FBI por Maria Farmer, artista que trabajó para Epstein en la década de 1990. Farmer denunció que Epstein poseía y distribuía pornografía infantil, incluyendo imágenes de menores que, según su testimonio, eran almacenadas en su residencia y en una caja fuerte que contenía un “libro de modelos”.

Pese a la gravedad de la acusación, el Departamento de Justicia de la era Clinton se negó a proceder, lo que permitió que las actividades de Epstein continuaran sin control durante casi una década, hasta que una investigación policial en Palm Beach se inició en 2005, según el reporte.

Los archivos desclasificados también incluyen fotografías de Epstein con Bill Clinton en distintos entornos sociales. Clinton estaba casado con Hillary Clinton cuando se tomaron las imágenes, un hecho que ha sido señalado por analistas conservadores como minimizado por buena parte de los grandes medios.

El caso Stacey Plaskett

Otro elemento que intensificó las críticas fue la revelación de intercambios de mensajes de texto entre la congresista demócrata Stacey Plaskett y Epstein en 2019, durante una audiencia del Congreso centrada en el entonces presidente Trump.

Los mensajes, publicados inicialmente por The Washington Post y luego incorporados a documentos del Comité de Supervisión de la Cámara, muestran que Epstein sugería líneas de interrogatorio para que Plaskett cuestionara al exabogado de Trump, Michael Cohen. En uno de los textos, Epstein indicaba: “Ha abierto la puerta a preguntas sobre quiénes son los otros secuaces de Trump”, a lo que Plaskett respondió: “Sí. Muy consciente y esperando mi turno”.

El episodio llevó a legisladores republicanos a denunciar un doble rasero demócrata y a impulsar una resolución para censurar a Plaskett y retirarla del Comité Permanente Selecto de Inteligencia. La iniciativa fracasó por un estrecho margen, con algunos republicanos uniéndose a los demócratas o absteniéndose.

“Lista de clientes”

La divulgación más reciente de los archivos Epstein, publicada en el portal Epstein Library del Departamento de Justicia, incluyó más de 13,000 archivos, entre ellos miles de documentos y cientos de imágenes relacionadas con las investigaciones. Aparecen fotografías de Epstein con figuras prominentes como Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Gates y Diana Ross, así como notas manuscritas del FBI que detallan métodos de reclutamiento de menores.

Sin embargo, pese a las expectativas, no se reveló una “lista de clientes” completa ni nueva evidencia concluyente de delitos cometidos por asociados de alto perfil.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por prostitución infantil y fue condenado a 18 meses de prisión, de los que cumplió aproximadamente 13. En 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió bajo custodia federal.

Según Just The News, lejos de cerrar el caso, las recientes divulgaciones han reabierto interrogantes sobre responsabilidades políticas, omisiones institucionales y el uso partidista de la transparencia, en un escándalo que sigue proyectando sombras sobre Washington.

Trump a los “sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

En este contexto, el presidente Donald Trump ha redoblado su discurso contra los demócratas. En un mensaje navideño publicado en Truth Social, Trump felicitó irónicamente a “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein” y advirtió que “cuando sus nombres salgan a la luz y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones”.

Trump recordó que rompió relaciones con Epstein en 2004 y subrayó que fue bajo su administración cuando el Departamento de Justicia presentó cargos federales contra el financiero. Un día después de sus declaraciones, el Departamento de Justicia informó que revisa más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso, cuya publicación podría tardar varias semanas debido a la necesidad de proteger a las víctimas.

Este viernes, además, instó al Departamento de Justicia a "avergonzar" a cualquier demócrata que haya trabajado con Epstein. "Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas", escribió en su plataforma Truth Social.

"Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país!", dijo.

Una "caza de brujas"

El mandatario republicano agregó que "la izquierda radical no quiere que se hable del ÉXITO DE TRUMP Y LOS REPUBLICANOS, sólo del difunto Jeffrey Epstein, fallecido hace mucho tiempo. ¡¡¡Es solo otra caza de brujas!!!", añadió.

Trump no dijo qué demócratas podrían aparecer en los archivos.

El Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite del 19 de diciembre para publicar los expedientes en su totalidad, a pesar de que una ley lo obligaba a hacerlo.

El fiscal general adjunto Todd Blanche culpó anteriormente del retraso en la publicación a la necesidad de ocultar minuciosamente las identidades de las víctimas de Epstein.

El Departamento de Justicia defiende a Trump y dijo que los archivos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra él, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, que el republicano perdió contra el demócrata Joe Biden. El departamento no ha especificado qué acusaciones son falsas.

"Si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", añadió.

FUENTE: Con información de Just The News / Claro & Directo / The Washington Post / AFP