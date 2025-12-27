Tendencia liberal y derrota de la izquierda marca giro político en América Latina en 2025

En América Latina el triunfo de Rodrigo Paz en Chile marcó un hito; el nuevo presidente celebra en la ceremonia presidencial, tras las elecciones en Bolivia.

MIAMI. - En el complejo escenario político de América Latina , el año 2025 cierra con nuevos gobiernos enrumbados hacia la democracia, electos por vía popular, en un aparente nuevo giro hacia las libertades. Esto, luego de casi dos décadas del llamado Socialismo del Siglo XXI, que dominó la agenda política de un bloque de Estados de esa región.

De los 30 países de la variopinta región latinoamericana que abarca a América del Sur, Centroamérica, México y el Caribe, en este 2025 al menos seis —Ecuador, Surinam, Guyana, Bolivia, Honduras y Chile—, celebraron elecciones presidenciales y/o generales, en las que el voto de sus electores decidió apartar a la izquierda y dar paso a la opción de “derechas” que estudiosos prefieren definir como liberales.

“Se afirma que el péndulo latinoamericano se mueve hacia la derecha. Considero que se trata de una perspectiva equivocada la manida bipolaridad entre izquierdas y derechas, pues el dilema que se le plantea a la región es otro, la normalización de los autoritarismos de uno y otro signo”, explicó el jurista y académico Asdrúbal Aguiar, al comentar los resultados de esos comicios y se refiere a los de Venezuela, en julio de 2024 y que fueron desconocidos por el régimen de Nicolás Maduro, desde entonces en el poder.

El giro político en 2025 destacó también en Argentina, donde en octubre se celebraron las elecciones legislativas consideradas vitales para el gobierno de Javier Milei, quien con su partido Libertad Avanza volvió a ganarle al peronismo en el Congreso tras su histórico triunfo en la presidencia en 2023, la cual culminará en 2027. Esto a pesar de haber perdido la Provincia de Buenos Aires dos meses antes.

Elecciones en América Latina

En 2024 se escogieron los presidentes Yamandú Orsini (coalición de izquierda Frente Amplio) de Uruguay, Nayib Bukele (partido “democrático” Nuevas Ideas) de El Salvador; Raúl Mulino (alianza Salvar Panamá de centro derecha) de Panamá; y Claudia Sheinbaum (partido izquierdista Morena) de México.

A estos le precedió en 2023 la escogencia de Santiago Peña (del conservador Partido Colorado) para gobernar Paraguay, además de Milei.

Especialistas avizoran que la tendencia liberal se mantendría en 2026, según el ambiente preelectoral en cinco países donde habrá elecciones presidenciales y legislativas ese año. Estos son Costa Rica (1 de febrero), Perú (12 de abril), Colombia, (8 de marzo las legislativas y 31 de mayo las presidenciales) Haití (elecciones generales primera vuelta el 30 de agosto), tras nueve años sin presidente por el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021); y Brasil (4 de octubre).

El régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que había convocado elecciones para noviembre de 2026, extendió el mandato de la pareja hasta enero de 2028, en una nueva señal autoritaria a través de la reforma constitucional con la que se ha asegurado mayor concentración de poder.

Rumbo a la democracia

En su sucinto análisis, Aguiar destacó la significación de las nuevas tendencias liberales en los nuevos gobiernos de los seis países, lo cual “no solo no debe postergarse sino acelerarse al máximo; incluso para conjurar los graves desafíos que hoy se le plantean a la institucionalidad democrática en no pocos países”.

La llegada de gobiernos basados en la defensa de la democracia y la libertad ha sido el reclamo de Grupo IDEA, del cual es secretario general, a raíz de la aparición de la COVID-19, en 2020, según apuntó.

Ecuador. En abril de 2025, el presidente temporal Daniel Novoa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), venció con una amplia ventaja de más del 56% de los votos a la candidata del correismo Luisa González, del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana (RC), con 44% de los sufragios, en unas elecciones que varios analistas pronosticaban ajustadas.

Los dos candidatos fueron más votados en la primera vuelta, realizada en febrero, en la que Novoa, empresario y político de 37 años de edad, registró una ventaja (44,3%) sobre González (43,8%) lo cual reflejó el rechazo de la izquierda representada por el expresidente Rafael Correa, quien tuvo tres mandatos sucesivos (15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017) bajo la égida del socialismo del Siglo XXI.

En Ecuador, Daniel Noboa asiste a una ceremonia_AFP

Surinam. El 6 de julio de 2025, Surinam eligió como presidente a Jennifer Geerlings-Simons, primera mujer frente al gobierno de cinco años, luego de un acuerdo de coalición en la Asamblea Nacional que la respaldó para dirigir la nación en medio de la crisis.

Según los reportes, el Partido Nacional Democrático (NDP), de Geerlings-Simons, médico y legisladora de 71 años de edad, obtuvo 18 puestos en el parlamento en pasadas elecciones, pero las alianzas con cinco movimientos menores le permitieron alcanzar la Presidencia por aclamación, ejercida entonces por el presidente Chandrikapersad "Chan" Santokhi, exoficial de policía, por el Partido de la Reforma Progresista que no presentó candidato.

Guyana. El 1 de septiembre, Guyana realizó elecciones generales y el presidente Irfaan Ali, del gobernante Partido Cívico Progresista del Pueblo, fue reelecto y obtuvo además 36 escaños, tres más que en las elecciones de 2020, en medio de la bonanza petrolera y abierto enfrentamiento contra el régimen de Venezuela por el Esequibo, zona en reclamación ante la Corte Internacional de Juticia.

Irfaan Ali triunfó frente al empresario Azruddin Mohamed, del partido We Invest in Nationhood, sancionado por EEUU y quien ascendió al segundo puesto.

Giro político en 2025

Bolivia. El país puso fin al dominio del socialismo del siglo XXI de casi dos décadas, en un balotaje realizado el 19 de octubre pasado, en el que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano fue electo nuevo presidente en un proceso sin precedentes al derrotar a las izquierdas representada por el partido MAS de Evo Morales y Luis Arce.

Paz ganó con 54% de los votos a su contendor el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001.-2002), del partido conservador Libre, quien obtuvo 45% de los sufragios, en una elección en la que los bolivianos decidieron sepultar al socialismo.

Honduras. El 30 de noviembre, los hondureños pusieron fin al continuismo de la izquierda de la presidenta Xiomara Castro, en las presidenciales de las que no concluyen aún los cómputos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer al nuevo mandatario.

Sin embargo, el liberal Nasry Asfura, del Partido Nacional y a quien apoya el presidente de EEUU, Donald Trump, lidera el conteo de los votos sobre su contendor Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal. La izquierdista apoyada por Castro, Rixi Moncada, quedó desplazada de la contienda.

Chile. Con una ventaja irrefutable, el candidato liberal José Antonio Kast, del Partido Republicano, resultó electo presidente del país en la segunda vuelta de las elecciones, el 14 de diciembre, y la propuesta de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista del presidente Gabriel Boric, fue rechazada por el electorado chileno.

Kast, exdiputado de 59 años de edad y que obtuvo más de 80% de votos, se prepara para asumir las riendas de Chile a partir del próximo 11 de marzo, sumándose así a los gobiernos con tendencia liberal que predominan en 2025.

En Chile, José Antonio Kast abraza a su esposa_AFP

Ocaso del Socialismo del siglo XXI

El experto en derecho internacional aseguró, con base a los logros en 2025, que “izquierdas y derechas podrán predicarse como liberales”, mientras la dignidad de la persona humana predomine sea la base de las organizaciones políticas y los sistemas constitucionales.

En su opinión, este giro político que lanza al ocaso al Socialismo del Siglo XXI que parecía inamovible, tiene una explicación “elemental”.

“Se trató de un proyecto estructuralmente financiado en la región por el petróleo de Venezuela, y en la medida en que el régimen imperante quebró a la industria petrolera, dejaron de fluir esos recursos a toda América Latina y sobre todo a los gobiernos que en cierta forma medraban a la sombra de la corrupción”, señaló.

La tendencia “no se trata de izquierdas o derechas”, insistió. “Se trata de gobiernos eficientes y capaces de promover la iniciativa personal, que cada nación y ciudadano agencie su propio proyecto de vida, obviamente en los casos en que se necesita ayudado por el Estado, pero no sustituido por este”.

FUENTE: Entrevista al jurista Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA