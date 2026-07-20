Jenisbel y Jennifer Acevedo lideran jornada de concientización sobre el cáncer de piel para adultos en La Colonia Medical Center

Jornada de concientización sobre el cáncer de piel para adultos en La Colonia Medical Center.

MIAMI — Con el propósito de promover la prevención y la detección temprana del cáncer de piel, La Colonia Medical Center, en colaboración con la Fundación Acevedo, creó una campaña de concientización durante el mes de julio, además de que llevará a cabo una jornada educativa dirigida a adultos mayores en el centro de la Pequeña Habana ubicado en 2001 NW 7th Street, Miami, FL 33125.

Durante la actividad, las fundadoras de la Fundación Acevedo, Jenisbel y Jennifer Acevedo, compartieron información sobre la importancia de proteger la piel de los efectos nocivos del sol, especialmente en una ciudad como Miami, donde la exposición a los rayos ultravioleta es constante durante todo el año debido al clima, las playas y las actividades al aire libre.

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Como parte de la iniciativa, los asistentes recibieron material educativo y protectores solares de cortesía, fomentando hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia en la prevención del cáncer de piel.

"Vivimos en una ciudad donde disfrutamos del sol prácticamente todos los días. Precisamente por eso debemos crear el hábito de usar protector solar diariamente. No se trata solamente de evitar quemaduras, sino también de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Pequeños hábitos hoy pueden hacer una gran diferencia mañana", expresó Jenisbel Acevedo, presidenta de la Fundación Acevedo, autora y filántropa.

Por su parte, Jennifer Acevedo destacó la importancia de revisar la piel con frecuencia y prestar atención a áreas del cuerpo que muchas veces pasan desapercibidas.

"Uno de los lugares donde las personas pueden desarrollar cáncer de piel sin darse cuenta es debajo de las uñas. Muchas personas llevan esmalte de manera permanente y nunca observan esa área. Es importante revisar los lechos ungueales de las manos y los pies antes de hacerse la manicura o la pedicura. La detección temprana puede salvar vidas", señaló Jennifer.

Durante la jornada se distribuyeron folletos educativos con recomendaciones para disminuir el riesgo de cáncer de piel, entre ellas:

Aplicar protector solar de amplio espectro SPF 30 o superior todos los días, incluso cuando esté nublado.

Reaplicar el protector solar cada dos horas o después de nadar o sudar.

Utilizar sombreros de ala ancha y gafas de sol.

Vestir ropa con protección UV o de manga larga cuando sea posible.

Buscar la sombra y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Asimismo, la Dra. Katherine Castellano, dermatóloga de La Colonia Medical Center recuerda que algunas manchas en la piel pueden representar señales de alerta y deben ser evaluadas por un profesional. Entre ellas se encuentran lesiones que cambian de tamaño, forma o color; presentan bordes irregulares; sangran, pican o duelen; o muestran varios tonos de color.

La campaña también invita a las personas mayores de 65 años a no asumir que todas las manchas de la piel son consecuencia normal del envejecimiento, ya que algunas pueden ser indicio de cáncer de piel y requieren evaluación médica.

Con el lema "Tu piel habla, aprende a escucharla", La Colonia Medical Center y la Fundación Acevedo buscan educar a la comunidad sobre la importancia de la prevención, la autoevaluación mensual de la piel y las consultas dermatológicas oportunas.

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