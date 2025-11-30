Jontana irrumpe sin freno en la escena urbana con su sencillo "Sin pausa", bajo la distribuidora 1844 Tech

Desde la República Dominicana y con base en Miami, Jontana continúa dando pasos firmes dentro del movimiento urbano. Su propuesta no responde a tendencias: las crea. Con un sonido que mezcla la esencia caribeña con influencias globales, el artista marca una línea propia, real y sin filtros.

Jontana no habla de números: los sostiene. Con el tema “Conocí una paisa” superó las 2,2 millones de reproducciones en YouTube , conquistando Colombia, Venezuela y Centroamérica. Luego llegó “Volando”, que rompió el millón con 1,1 millones de visualizaciones , seguido de “Tutorial” y “Nos vamos de party”, ambos posicionados en el Top #25 del Daily Top Music República Dominicana . No fue casualidad, fue consistencia.

Hoy, con más de 55.000 oyentes mensuales y más de 100.000 streams en Spotify, el artista mantiene una audiencia orgánica que lo escucha, lo sigue y lo exige. No es hype o estridencia publicitaria: es demanda.

Ese impulso lo trae al presente con “Sin pausa”, un tema que consolida la madurez de su propuesta y marca un nuevo terreno en su carrera. La distribución global corre bajo 1844 Tech, compañía que apuesta fuerte por su expansión en mercados clave del mundo hispano y anglo. No es un respaldo simbólico: es una estrategia para posicionar a Jontana donde se toman decisiones y se mueven oportunidades reales.

“Sin pausa” combina ritmos urbanos pesados, letra explícita y una vibra sensual que habla sin miedo del deseo, la química y la intensidad que dominan la calle. Con producción de Beat de Narcos y composición de Jonas Santana, el sencillo llega con carácter, identidad y la intención clara de romper el silencio: Jontana no está de paso.

Como se lee en un extracto oficial de la letra:

Lo hacemos una y otra vez, sin pausa

Me pide mucho más, esa es la causa

Le gusta hacerlo de lunes a domingo

Comiéndome su cuerpo me distingo…

"Mi música es energía y verdad. 'Sin pausa' no es un simple release, es una experiencia", afirma Jontana, dejando claro que lo suyo no es improvisación: es visión, trabajo y enfoque.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de 1844 Tech, compañía que continúa apostando por proyectos con alcance internacional y ADN auténtico dentro del género urbano.

