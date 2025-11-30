martes 2  de  diciembre 2025
MÚSICA

Jontana irrumpe sin freno en la escena urbana con su sencillo "Sin pausa", bajo la distribuidora 1844 Tech

Con más de 55.000 oyentes mensuales y más de 100.000 streams en Spotify, el artista mantiene una audiencia orgánica que lo escucha, lo sigue y lo exige

El artista urbano Jontana.&nbsp;

El artista urbano Jontana. 

Cortesía
El tema Sin pausa, de Jontana.&nbsp;

El tema "Sin pausa", de Jontana. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Desde la República Dominicana y con base en Miami, Jontana continúa dando pasos firmes dentro del movimiento urbano. Su propuesta no responde a tendencias: las crea. Con un sonido que mezcla la esencia caribeña con influencias globales, el artista marca una línea propia, real y sin filtros.

Jontana no habla de números: los sostiene. Con el tema “Conocí una paisa” superó las 2,2 millones de reproducciones en YouTube, conquistando Colombia, Venezuela y Centroamérica. Luego llegó “Volando”, que rompió el millón con 1,1 millones de visualizaciones, seguido de “Tutorial” y “Nos vamos de party”, ambos posicionados en el Top #25 del Daily Top Music República Dominicana. No fue casualidad, fue consistencia.

Lee además
Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor.
MÚSICA

Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor
Concierto Íconos de la Salsa Brava, un homenaje a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri en Caracas.
MÚSICA

Músicos venezolanos homenajean a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri

Hoy, con más de 55.000 oyentes mensuales y más de 100.000 streams en Spotify, el artista mantiene una audiencia orgánica que lo escucha, lo sigue y lo exige. No es hype o estridencia publicitaria: es demanda.

Ese impulso lo trae al presente con “Sin pausa”, un tema que consolida la madurez de su propuesta y marca un nuevo terreno en su carrera. La distribución global corre bajo 1844 Tech, compañía que apuesta fuerte por su expansión en mercados clave del mundo hispano y anglo. No es un respaldo simbólico: es una estrategia para posicionar a Jontana donde se toman decisiones y se mueven oportunidades reales.

Embed

“Sin pausa” combina ritmos urbanos pesados, letra explícita y una vibra sensual que habla sin miedo del deseo, la química y la intensidad que dominan la calle. Con producción de Beat de Narcos y composición de Jonas Santana, el sencillo llega con carácter, identidad y la intención clara de romper el silencio: Jontana no está de paso.

Como se lee en un extracto oficial de la letra:

Lo hacemos una y otra vez, sin pausa

Me pide mucho más, esa es la causa

Le gusta hacerlo de lunes a domingo

Comiéndome su cuerpo me distingo…

“Mi música es energía y verdad. ‘Sin pausa’ no es un simple release, es una experiencia”, afirma Jontana, dejando claro que lo suyo no es improvisación: es visión, trabajo y enfoque. “Mi música es energía y verdad. ‘Sin pausa’ no es un simple release, es una experiencia”, afirma Jontana, dejando claro que lo suyo no es improvisación: es visión, trabajo y enfoque.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de 1844 Tech, compañía que continúa apostando por proyectos con alcance internacional y ADN auténtico dentro del género urbano.

Embed

Embed

Temas
Te puede interesar

S Revista celebra Miami con una noche de arte, música y orgullo latino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

El presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Imagen referencial.
A TOMAR PRECAUCIONES

Florida: Llegada de "superniebla" amenaza seguridad en autopistas estatales

Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

Rusia afirma que todavía no hay "ningún compromiso" con el plan de EEUU para un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"