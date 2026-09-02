miércoles 2  de  septiembre 2026
COLAPSO HISTÓRICO

El turismo se desploma, Cuba perdió el 62.8 % de extranjeros en lo que va de año

Turismo procedente de Rusia colapsó a un 29,6 %, mientras que la llegada de cubanos residentes en el exterior y visitantes de Estados Unidos se redujo al 63 % y 48,3 %, respectivamente

Un guardia de seguridad se encuentra en una playa vacía en el Hotel Melia Varadero International en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus. &nbsp; &nbsp;

Un guardia de seguridad se encuentra en una playa vacía en el Hotel Melia Varadero International en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

 

 

YAMIL LAGE / AFP
Por ANDREINA PÉREZ

LA HABANA.- El sector turístico en Cuba enfrenta un colapso histórico tras registrar la pérdida del 62.8 % de sus visitantes internacionales entre enero y julio de 2026.

De acuerdo con los datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el país recibió apenas 419,863 veraneantes extranjeros durante ese período, lo que representa una estrepitosa caída de 708,968 clientes en comparación con los datos reportados en el mismo lapso de 2025, reseña el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Un estudiante se apresura a ir a la escuela el primer día de clases en La Habana el 2 de septiembre de 2024. 
REPORTAJE

Cuba, a punto de iniciar el curso escolar con un déficit de profesores y elevados gastos familiares
El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El desplome afecta de manera generalizada a los principales mercados emisores de la isla. Canadá, históricamente la mayor fuente de veraneantes para la industria turística local, apenas sumó 127,645 viajeros, cifra que equivale al 26,7 % del volumen alcanzado el año anterior.

De igual forma, el turismo procedente de Rusia colapsó a un 29,6 %, mientras que la llegada de cubanos residentes en el exterior y visitantes de Estados Unidos se redujo al 63 % y 48,3 %, respectivamente.

Cierre masivo de hoteles y desabastecimiento generalizado

La contracción del sector refleja el deterioro estructural de la economía insular y el éxodo del capital extranjero en un contexto de profunda precariedad:

  • Huida de cadenas internacionales: el primer ministro del régimen, Manuel Marrero, confirmó ante la Asamblea Nacional que el 73 % de las instalaciones hoteleras de la isla permanecen cerradas tras la salida de siete cadenas internacionales. Esta deserción implicó la pérdida del 46 % de las habitaciones bajo administración extranjera y dejó a unos 25,000 trabajadores en la "disponibilidad".
  • Crisis de combustible y colapso operativo: la escasez aguda de combustible, que llevó al régimen a suspender el reabastecimiento de aviones en La Habana, provocó la cancelación de rutas por parte de numerosas aerolíneas internacionales a partir de febrero, aislando aún más al destino.
  • Incapacidad del destino ante la escasez: factores como los constantes apagones de más de 20 horas diarias, la falta de insumos alimentarios, medicinas y el colapso del transporte imposibilitan la operatividad de los polos turísticos.

A pesar de los intentos desesperados del Ministerio de Turismo por lanzar campañas en América Latina y habilitar cobros en divisas para la población local, el panorama para la próxima temporada alta se anticipa crítico ante la falta de divisas e infraestructura básica para sostener la industria.

Temas
Te puede interesar

El agotamiento y la represión frenan las protestas en Cuba a pesar del récord de apagones

Ritos revolucionariamente glandulares

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba. video
El Diario en 90 segundos

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

 Erin Piacenti murió como consecuencias de las heridas causadas en el apuñalamiento. en Times Square. (Redes Sociales)
NUEVA YORK

Víctima de apuñalamiento en Times Square trabajaba en Bank of America

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.  
MONARQUÍA

Mette-Marit se ausenta de la proclamación del rey Haakon VIII por complicación de salud

Te puede interesar

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026  (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)
ACUERDOS PETROLEROS

EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

Por Valeria Montero
Pleno de la Comisión de Miami-Dade. 
PODER CONDAL

Miami-Dade da luz verde a nueva sede de Kelly Tractor cerca de los humerales

Imagen referencial
PAUSA JURÍDICA

Juez frena temporalmente demanda de Florida contra píldora abortiva

Ceuta, ciudad autonónoma de España, entre tensiones y aniversario este 2 de septiembre de 2026 (Imagen referencial)
RESPALDO

Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina