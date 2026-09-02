Un guardia de seguridad se encuentra en una playa vacía en el Hotel Melia Varadero International en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

LA HABANA. - El sector turístico en Cuba enfrenta un colapso histórico tras registrar la pérdida del 62.8 % de sus visitantes internacionales entre enero y julio de 2026.

De acuerdo con los datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el país recibió apenas 419,863 veraneantes extranjeros durante ese período, lo que representa una estrepitosa caída de 708,968 clientes en comparación con los datos reportados en el mismo lapso de 2025, reseña el portal web Diario de Cuba.

Política Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

REPORTAJE Cuba, a punto de iniciar el curso escolar con un déficit de profesores y elevados gastos familiares

El desplome afecta de manera generalizada a los principales mercados emisores de la isla. Canadá, históricamente la mayor fuente de veraneantes para la industria turística local, apenas sumó 127,645 viajeros, cifra que equivale al 26,7 % del volumen alcanzado el año anterior.

De igual forma, el turismo procedente de Rusia colapsó a un 29,6 %, mientras que la llegada de cubanos residentes en el exterior y visitantes de Estados Unidos se redujo al 63 % y 48,3 %, respectivamente.

Cierre masivo de hoteles y desabastecimiento generalizado

La contracción del sector refleja el deterioro estructural de la economía insular y el éxodo del capital extranjero en un contexto de profunda precariedad:

Huida de cadenas internacionales: el primer ministro del régimen, Manuel Marrero, confirmó ante la Asamblea Nacional que el 73 % de las instalaciones hoteleras de la isla permanecen cerradas tras la salida de siete cadenas internacionales. Esta deserción implicó la pérdida del 46 % de las habitaciones bajo administración extranjera y dejó a unos 25,000 trabajadores en la "disponibilidad".

el primer ministro del régimen, Manuel Marrero, confirmó ante la Asamblea Nacional que el 73 % de las instalaciones hoteleras de la isla permanecen cerradas tras la salida de siete cadenas internacionales. Esta deserción implicó la pérdida del 46 % de las habitaciones bajo administración extranjera y dejó a unos 25,000 trabajadores en la "disponibilidad". Crisis de combustible y colapso operativo: la escasez aguda de combustible, que llevó al régimen a suspender el reabastecimiento de aviones en La Habana, provocó la cancelación de rutas por parte de numerosas aerolíneas internacionales a partir de febrero, aislando aún más al destino.

la escasez aguda de combustible, que llevó al régimen a suspender el reabastecimiento de aviones en La Habana, provocó la cancelación de rutas por parte de numerosas aerolíneas internacionales a partir de febrero, aislando aún más al destino. Incapacidad del destino ante la escasez: factores como los constantes apagones de más de 20 horas diarias, la falta de insumos alimentarios, medicinas y el colapso del transporte imposibilitan la operatividad de los polos turísticos.

A pesar de los intentos desesperados del Ministerio de Turismo por lanzar campañas en América Latina y habilitar cobros en divisas para la población local, el panorama para la próxima temporada alta se anticipa crítico ante la falta de divisas e infraestructura básica para sostener la industria.