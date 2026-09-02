El turismo se desploma, Cuba perdió el 62.8 % de extranjeros en lo que va de año

LA HABANA.- El sector turístico en Cuba enfrenta un colapso histórico tras registrar la pérdida del 62.8 % de sus visitantes internacionales entre enero y julio de 2026.
Turismo procedente de Rusia colapsó a un 29,6 %, mientras que la llegada de cubanos residentes en el exterior y visitantes de Estados Unidos se redujo al 63 % y 48,3 %, respectivamente
LA HABANA.- El sector turístico en Cuba enfrenta un colapso histórico tras registrar la pérdida del 62.8 % de sus visitantes internacionales entre enero y julio de 2026.
De acuerdo con los datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el país recibió apenas 419,863 veraneantes extranjeros durante ese período, lo que representa una estrepitosa caída de 708,968 clientes en comparación con los datos reportados en el mismo lapso de 2025, reseña el portal web Diario de Cuba.
El desplome afecta de manera generalizada a los principales mercados emisores de la isla. Canadá, históricamente la mayor fuente de veraneantes para la industria turística local, apenas sumó 127,645 viajeros, cifra que equivale al 26,7 % del volumen alcanzado el año anterior.
De igual forma, el turismo procedente de Rusia colapsó a un 29,6 %, mientras que la llegada de cubanos residentes en el exterior y visitantes de Estados Unidos se redujo al 63 % y 48,3 %, respectivamente.
La contracción del sector refleja el deterioro estructural de la economía insular y el éxodo del capital extranjero en un contexto de profunda precariedad:
A pesar de los intentos desesperados del Ministerio de Turismo por lanzar campañas en América Latina y habilitar cobros en divisas para la población local, el panorama para la próxima temporada alta se anticipa crítico ante la falta de divisas e infraestructura básica para sostener la industria.