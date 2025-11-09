La cantante Maoly Monrow se afianza en la música urbana y presenta su nuevo tema, "Intento"

“Es un tema muy especial y me gustaría que les inspire el sentimiento a quienes lo escuchen”, aseguró la talentosa intérprete Maoly Monrow sobre la canción “Intento” , dedicada a “las mujeres y hombres que han tenido una pérdida o duelo en su vida e intentan salir adelante”.

Maoly nació en República Dominicana, pero creció en Puerto Rico. Se estableció en Miami en el 2020. Le gusta cantar desde pequeña, tan es así que a los 12 años se presentó a un concurso de interpretación musical, que terminó ganando.

MÚSICA Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor

Maoly no solo pone pasión en lo musical; le gusta el lifestyle y en su cuenta de Instagram, que tiene casi 100.000 seguidores, marca estilo.

Se considera una influencer. De hecho, una de las figuras que la marcaron es Marilyn Monroe, razón por la cual lleva el apellido artístico Monrow.

Entre las colegas célebres contemporáneas, Maoly se inclina por la española Rosalía porque “se ve que tiene mucha escuela a nivel musical”.

Como la española, Maoly entrega todo en el escenario: canta y baila, es una fuerza de la naturaleza que disfruta y hace disfrutar a la audiencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maoly (@maolymonrow)

Maoly tiene estudios de Contabilidad y Comunicaciones; además, fue locutora. La intérprete también estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y es licenciada en Comunicación en la Universidad del Sagrado Corazón.

Maoly tiene varias canciones en Spotify y Youtube, comenzando con “Intento”. Algunos otros temas son “Mentira” y “Más dura que ayer”.

“Para ser artista se necesita cantar bien y tener una buena imagen, pero también es importante tener fortaleza espiritual para no salirse del norte”, asegura. “Para ser artista se necesita cantar bien y tener una buena imagen, pero también es importante tener fortaleza espiritual para no salirse del norte”, asegura.

Maoly reflexiona que “lo mejor que una persona puede hacer en la vida es ser ella misma, ser fiel a su estilo”.

Por esto no sorprende cuando afirma que trabaja “como si fuera el primer día” porque “cuando uno ama lo que hace, siempre quiere más y más y más”.