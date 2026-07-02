jueves 2  de  julio 2026
SEGURIDAD

Trump lanza nuevas críticas al gasto de defensa de algunos socios de la OTAN antes de la cumbre en Ankara

"EEUU gasta más dinero en la OTAN que cualquier otro país —con gran diferencia— para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio", dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.

AFP
Por Presbítero Juan Lázaro Vélez González.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a criticar la escasa inversión de algunos países socios de la OTAN a pocos días de que la Alianza Atlántica se reúna en la cumbre de Ankara el 7 y 8 de julio y puso de manifiesto las diferencias relativas con la inversión estadounidense.

"Estados Unidos gasta más dinero en la OTAN que cualquier otro país —con gran diferencia— para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump detalló en su mensaje las cifras de gasto: "EEUU, 999.000 millones de dólares; Reino Unido, 90.500 millones; Francia, 66.500 millones; Italia, 48.800 millones; Polonia, 44.300 millones. Las cifras de los demás, incluida la de Alemania, son mucho más bajas. (2014-2025)". Y concluyó con un tajante "¡Es ridículo!".

No es la primera vez que Trump arremete contra los socios por lo que considera una escasa implicación económica y por la falta de apoyo a Estados Unidos.

Desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, el presidente Trump ha insistido en que muchos de los países miembros (España, Italia, Reino Unido) no han respondido a las peticiones de ayuda como él esperaba.

Además de criticar a la OTAN, a la que ha descrito en repetidas ocasiones como "un tigre de papel", ha amenazado con retirar tropas estadounidenses del territorio europeo e incluso con sacar a Estados Unidos de la alianza.

Nuevos contratos en defensa

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha actuado como mediador entre el presidente estadounidense y el resto de los socios, en un momento especialmente delicado por la estrategia sobre la guerra rusa contra Ucrania o la crisis en Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

Rutte, que estuvo en Washington la semana pasada y se reunió con Trump, adelantó que en la cumbre de Ankara se anunciarán "miles de millones de dólares en nuevos contratos" de defensa, que podrían beneficiar a empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de EFE

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