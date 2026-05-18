La crisis de obesidad en Estados Unidos ahora amenaza la salud digestiva

El 40% de los adultos en el mundo sufre algún tipo de trastorno gastrointestinal. Lo más alarmante es que entre 60 y 70 millones de personas en Estados Unidos viven con una enfermedad digestiva sin prestarle la atención que merece. En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, vale la pena hacernos una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos ignorando las señales de nuestro cuerpo, incluso en medio de una creciente crisis de obesidad?

La obesidad ya no puede entenderse solo como un exceso de peso, sino como una alteración del metabolismo que impacta directamente el sistema digestivo. Durante años, la conversación sobre bienestar se ha centrado en lo visible: el peso, la apariencia, la energía. Sin embargo, hoy la ciencia ha ampliado ese enfoque hacia la salud metabólica. Un sistema digestivo sano es clave para un metabolismo eficiente, ya que regula funciones esenciales como la energía, la inflamación y la respuesta hormonal.

La salud digestiva no es un tema aislado, es el eje del bienestar. Un intestino en equilibrio permite absorber mejor los nutrientes, influye en la microbiota intestinal —considerada un “órgano metabólico”— y tiene un impacto directo en enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad y afecciones cardiovasculares. Además, condiciones como el hígado graso y el reflujo están cada vez más relacionadas con el desequilibrio metabólico.

Hoy también hablamos de longevidad, no solo de vivir más, sino de vivir mejor. La medicina moderna se enfoca en el “healthspan”, los años vividos con buena salud.

En ese camino, el sistema digestivo juega un rol clave. Un metabolismo sano, apoyado por una buena digestión, puede reducir la inflamación crónica, uno de los principales factores del envejecimiento.

El problema es que hemos normalizado señales de alerta: inflamación constante, acidez, estreñimiento, fatiga o digestiones pesadas. Estos síntomas no son normales; son mensajes del cuerpo que, si se ignoran, pueden evolucionar hacia condiciones más complejas.

Cuidar tu salud digestiva no debería ser una respuesta reactiva, sino un hábito preventivo. Comer bien, manejar el estrés, dormir adecuadamente y escuchar tu cuerpo impacta directamente en cómo envejeces y en tu metabolismo.

En este Día Mundial de la Salud Digestiva, la invitación es clara: empezar a cuidar más de ti, con herramientas como los péptidos, que contribuyen al manejo del azúcar, la saciedad y la protección del sistema digestivo, favoreciendo la absorción y el equilibrio digestivo. En este contexto, algunos avances como las terapias basadas en GLP-1 continúan en investigación y deben usarse bajo supervisión médica.

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* Dra. Amny Acosta Then es endoscopista bariátrica y directora de la Clínica de Obesidad y Especialidades Salutte Clinic en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. Es una de las 50 mujeres más poderosas de la revista Forbes 2024. https://draacostathen.com