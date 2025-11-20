La cubana Yulee B compone e interpreta la canción del Miss Universe Suiza

En el concurso Miss Universo, celebrado en Tailandia el 21 de noviembre, la cantante cubana Yulee B pudo darse el gusto de unir su vocación musical con su pasión por el mundo de la moda y la belleza. La artista fue elegida para crear e interpretar la canción oficial del Miss Universe de Suiza, país en el que vive desde 2015. El tema se titula “Miss Universe” y Yulee lo estrenó en una de las galas del Miss Suiza.

La mujer más bonita del país suizo fue elegida el 27 de septiembre y se llama Naima Acosta. El tema de Yulee B le cayó como anillo al dedo porque la motivó durante el certamen. “Sube a la cima, vive tus sueños / vas a brillar como estrella en el firmamento”, dice una de sus estrofas.

“Las autoridades me invitaron a trabajar en esta canción y lo acepté de buena gana ya que es un honor que el país en que resides te abra los brazos así”, sostuvo la cantante y compositora, que dejó Cuba en el 2002.

Miss Suiza fue una buena candidata al Miss Universe, cuyo productor es Carlos Alberto Cartaya Paso. Por su parte, Yulee B afrontó el reto creativo con ilusión ya que el año pasado también tuvo una participación musical en el Miss Universe Suiza.

Otras de las candidatas al Miss Universo 2025 fueron Lina Luaces, representando a Cuba; Stephany Abasali, de Venezuela; Vanessa Pulgarín, de Colombia, y Zashely Alicea, de Puerto Rico.

“Mi apoyo hacia Suiza es incondicional porque este país es mi casa y soy una persona agradecida, pero mi corazón también está con Cuba y Lina me parece una buena representación de nuestro país”, comentó en horas previas a los resultados.

Moda y glamour

A Yulee B le gusta tanto el glamour de las pasarelas que adelantó que el 20 de diciembre abrirá en la ciudad en que está afincada —Lucerna— una boutique donde tendrá a la venta vestidos y trajes para hombres y mujeres, joyas y otros accesorios.

En lo meramente musical hay que subrayar que la joven tiene un amplio catálogo de temas disponibles en las plataformas digitales y que actualmente trabaja en la producción de varias canciones más. “Quiero promover mi nombre e imagen en Europa y todo el continente americano”, sostuvo.

Más sobre la artista

Yulee B es una cantante y compositora nacida en Santiago de Cuba. Su talento y su pasión fueron notados en los primeros años por sus padres y amigos. Cantar, bailar y escribir canciones siempre fueron su dedicación. Tenía solo 10 años cuando comenzó a estudiar música.

En 1991 participó en el primer festival internacional de coros. A la edad de 18 años se graduó como cantante clásica de la Escuela de Artes. En 1998, fue miembro del famoso show "Havana Night" y cantante de varios grupos musicales que viajaban a Europa con frecuencia. Vivió en Nassau, Bahamas, desde 2002 al 2015. En 2009, Yulee B grabó con el productor alemán Frank Farian y el grupo Boney M bajo la distribución de Sony Music BMG. A principios de 2018 grabó su primer álbum, "Vamos".

