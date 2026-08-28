La Esquinita de Reme

*El candidato senatorial de Michigan, el comunista Abdul El Sayed, la emprendió con un ataque cobarde y vil contra la esposa del vicepresidente J. C. Vance. ¡Hay que ser muy bajo para actuar así!

*Excelente selección la de Byron Donalds nombrando a Bryan Ávila, cubano de Hialeah, como su compañero de boleta. Está mandando un fuerte mensaje anticomunista frente a los “descocotados” del Partido Demócrata. Esperamos que ganen fuertemente en noviembre y puedan mandar un sólido mensaje a todos los floridanos.

EDUCACIÓN Trump anuncia la creación de la Academia Espacial de EEUU: "Es la expansión de nuestras ambiciones"

*Casi la mayoría de los estadounidenses concuerdan en que los demócratas se han ido demasiado a la izquierda. Muchos menos aseguran que los republicanos están en la extrema derecha. Prueba evidente de que las elecciones de noviembre van a determinar si continuamos hacia la democracia o cambiamos al socialismo.

*El presidente Trump reafirmó que los cambios necesarios en la Casa Blanca y la construcción del salón de fiestas no serán pagados por los contribuyentes estadounidenses. Serán donantes privados los que contribuyan a estos cambios tan necesarios. El Tribunal Supremo autorizó la continuación de las obras tan necesarias.

*El director de la CIA, John Ratcliffe, hizo un viaje secreto a Rusia. Este es el primer viaje del excongresista Ratcliffe al territorio de Putin. ¿Cuál será el motivo?

*Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el régimen comunista de Cuba. Estamos seguros de que el secretario de Estado, Marco Rubio, no cesará hasta ver desaparecer a los que han destruido la libertad en nuestro país.

*El debate de los dos candidatos senatoriales republicanos en Carolina del Sur demostró que la hermana de Lindsay Graham es solamente la hermana de Lindsay y nada más. No está -en mi honesta opinión- preparada para substituir a un hermano con amplios conocimientos y experiencia. Pero que el pueblo de ese estado decida. Afortunadamente tienen políticos muy buenos.

*El plan de Biden y de los demócratas fue el dejar entrar en los Estados Unidos a Pedro, Pablo, José y toda su familia para inflar el número de residentes en cada distrito electoral y aumentar el número de congresistas en áreas claves. Además, tratar de que en un futuro el número de demócratas aumente considerablemente las posibilidades de que nunca más haya un presidente republicano. ¡Mamma Mia!

*Nuestro congresista Carlos Giménez luce presidenciable. Lo vimos en CNN y definitivamente lo hizo muy bien. No tuvo contrario en la primaria, a pesar de que los enemigos de la democracia lo buscaron y fracasaron.

*Sería terrible y dramático que una socialista/comunista representara a la Florida en el Senado de los Estados Unidos. Angie Dixon, quien ganó la primaria demócrata, se enfrentará a una excelente senadora republicana, Ashley Moody, en noviembre. Los floridanos tenemos la obligación moral de mantener este escaño en manos conservadoras.

*Charles Spencer, el único hermano de la princesa Diana del Reino Unido publicará un libro en septiembre 2026 con el título “Swang Song, Diana my sister “. En este libro hablará la verdad de la historia según él. Ya garantizamos un éxito enorme en esta publicación.

*Hay malas noticias en Miami con la muerte de seis importantes ejecutivos de esta ciudad, que fueron en un viaje turístico con sus familias. Una de las víctimas de este horrible accidente de helicóptero es Roger Duarte, el joven esposo de Nicole Valls, una joven excepcional que ha sido líder en Amigos for Kids y otras instituciones de caridad. Nicole, sus padres (Felipe y Lourdes Valls) y sus cinco hermanas son los propietarios de Versailles Restaurant, las Carretas, Casa Juancho y MesaMar. Roger era un caballero que fundó la empresa George’s Stone Crab y tenía un hijo pequeño que es un amor. No hay palabras para describir tanto dolor. ¡Que en paz descanse Roger y que Dios le dé la fortaleza necesaria a Nicole y su amada familia!

*Harry y Meghan decidieron dejar de hacer el ridículo en Estados Unidos y mudarse para el Reino Unido. Ahora que el rey Carlos está en una etapa difícil el principito y su esposa piensan que van a poder aprovechar los últimos meses de una dinastía que se acaba.

*El récord de calor en Florida ha sido agobiante. Se rompió el termómetro. Esperamos que en los próximos días o semanas se mejoren las condiciones atmosféricas.

*Heidi Overton, que trabaja en la Casa Blanca, fue seleccionada para dirigir el Departamento de Food and Drug Administration.

*Dolly Parton, la estrella sureña que cosechó triunfos por varias décadas murió a los 80 años. ¡Descanse en paz!

*Están Jaimito y su mamá y ella le dice; “Jaimito: temo que la profesora descubra que soy yo la que te hace las tareas”. Jaimito le contesta: “Bueno mamá me imagino que ya lo sabe porque me dijo que le parecía imposible que yo cometiera tantos errores”.