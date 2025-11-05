viernes 7  de  noviembre 2025
La experta que mueve el mundo de la música: Violeta Burkhardt y las giras de Sting, Shakira y Christina Aguilera

Para Burkhardt, el arte de llevar una banda por el mundo sigue siendo, sobre todo, humano

La especialista en tour management Violeta Burkhardt.

La especialista en tour management Violeta Burkhardt.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Por décadas, Violeta Burkhardt ha estado detrás de algunas de las giras más importantes de la música internacional. Desde Sting y Backstreet Boys hasta Christina Aguilera, Shakira y Carlos Santana, Burkhardt ha coordinado tours que atraviesan continentes, combinando precisión logística con sensibilidad artística.

En entrevista desde Miami, la especialista en tour management señaló: “Ninguna tecnología reemplazará a la intuición”. Aunque hoy existen herramientas que predicen retrasos, optimizan rutas o estiman impactos económicos y ambientales de una gira, para Burkhardt lo esencial sigue siendo percibir el pulso del artista y del público.

"Puedes tener todos los datos del mundo, pero si no sientes esa conexión, no puedes dirigir una gira", asegura.

Su experiencia no se limita al escenario: también ha trabajado en hospitalidad de lujo para personalidades como Bill Clinton, Ricky Martin, Angelina Jolie y Kimi Räikkönen, en hoteles como Hilton y The Ritz-Carlton. Esta combinación de arte, gestión y atención personalizada le permite liderar operaciones complejas con éxito.

Cuando comenzó su carrera, los smartphones no existían, los artistas se comunicaban por radioteléfonos y los itinerarios se imprimían en hojas que fácilmente se perdían entre maletas. Treinta años después, Burkhardt observa cómo el tour management se ha transformado en un organismo vivo, donde la tecnología potencia pero no sustituye la intuición humana.

“Antes, lo más importante era anticipar los imprevistos; ahora es interpretar los datos”, recuerda.

Con la inteligencia artificial y el análisis predictivo, el tour manager moderno combina habilidades digitales con sensibilidad emocional: “Es alguien que traduce emociones en decisiones operativas. Que sabe cuándo acelerar o reducir la presión. Que puede mirar una tabla de Excel y ver una historia humana detrás”.

Para Burkhardt, el arte de llevar una banda por el mundo sigue siendo, sobre todo, humano. “El público ve luces, sonido y perfección. Pero detrás de eso hay cientos de microdecisiones tomadas bajo presión. Esa sincronía invisible es lo que hace que una gira funcione”, explica.

Hoy, además de asesorar y capacitar a nuevas generaciones, Burkhardt continúa innovando en la industria del entretenimiento, compartiendo sus conocimientos sobre tour management, producción internacional y operaciones de gran escala. Su legado demuestra que, incluso en la era digital, la sensibilidad y la intuición son insustituibles.

