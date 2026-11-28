La política tiene una relación cada vez más difícil con la duda. Quien aspira a gobernar debe ofrecer respuestas sobre economía, educación, seguridad, inmigración, salud y relaciones internacionales, incluso cuando los problemas desbordan sus conocimientos y las consecuencias de sus decisiones permanecen inciertas. Reconocer esa dificultad puede interpretarse como una señal de debilidad, mientras la afirmación categórica, aunque carezca de fundamentos suficientes, suele confundirse con autoridad. Hemos terminado por conceder un prestigio singular a quienes parecen tener respuestas para todo, sin preguntarnos con el mismo rigor cuánto comprenden de aquello sobre lo que deciden. La ignorancia resulta entonces especialmente peligrosa, no porque los gobernantes desconozcan determinados asuntos —algo inevitable—, sino porque el ejercicio del poder puede persuadirlos de que ya no necesitan aprender.

Esta disposición encuentra condiciones favorables en la propia competencia política. Los debates electorales premian la rapidez de las respuestas, los discursos públicos reducen problemas complejos a unas pocas afirmaciones y la comunicación digital favorece las certezas que pueden transmitirse sin explicaciones prolongadas. Un dirigente que reconoce la necesidad de estudiar una cuestión corre el riesgo de parecer indeciso; quien atribuye todos los males a una causa y promete resolverlos mediante una medida contundente puede proyectar una imagen de determinación. La diferencia entre comprender un problema y parecer capaz de resolverlo comienza a desdibujarse. Sin embargo, gobernar no consiste en exhibir seguridad, sino en tomar decisiones sobre una realidad que nunca se encuentra enteramente a nuestra disposición.

En el Menón, Platón introduce una distinción que permite examinar esta dificultad sin recurrir a una descalificación indiscriminada de las opiniones. Sócrates pregunta si un hombre que conoce el camino hacia Larisa conduciría correctamente a quienes desean llegar hasta allí. Naturalmente, la respuesta es afirmativa. Pero añade que alguien que nunca ha recorrido ese camino podría también guiar a otros si posee una opinión verdadera acerca de la dirección que deben seguir. Ambos llegarían a su destino. La conclusión resulta desconcertante porque reconoce que una opinión acertada puede producir resultados tan buenos como el conocimiento. La diferencia no reside necesariamente en el éxito inmediato, sino en la relación que cada persona mantiene con las razones de aquello que afirma.

La observación platónica resulta especialmente fecunda cuando se considera el prestigio que la victoria confiere a los dirigentes. Un político puede ganar unas elecciones gracias a circunstancias favorables, adoptar una medida que produce buenos resultados sin comprender plenamente sus causas o beneficiarse de acontecimientos que no había previsto. Nada de ello disminuye necesariamente el valor de los efectos obtenidos. El problema comienza cuando el éxito se interpreta como una confirmación general de sabiduría y el gobernante transforma una experiencia favorable en fundamento suficiente para todas sus decisiones posteriores. La victoria puede demostrar capacidad para reunir adhesiones; no acredita por sí misma conocimiento de la realidad ni prudencia para gobernarla. Tampoco el fracaso prueba siempre ignorancia, porque una decisión razonable puede verse perjudicada por circunstancias imposibles de anticipar.

Esta diferencia debería modificar nuestra manera de evaluar la acción gubernamental. Una disminución del desempleo, una mejora de determinados indicadores educativos o una reducción de la delincuencia pueden constituir resultados valiosos, pero su interpretación exige comprender las condiciones que los hicieron posibles. No basta mostrar cifras favorables ni atribuirlas automáticamente a las decisiones de quien gobierna. Es necesario distinguir entre coincidencia y causalidad, entre efectos inmediatos y consecuencias duraderas, entre aquello que procede de una política pública y lo que responde a factores independientes. Una administración responsable no debería temer este examen, porque su finalidad no consiste en apropiarse de todos los éxitos, sino en aprender qué decisiones contribuyen efectivamente al bien de la comunidad.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando el poder comienza a organizarse alrededor de las convicciones personales del gobernante. Quien confunde sus opiniones con conocimientos indiscutibles tiende a considerar las objeciones como señales de deslealtad. Los colaboradores descubren entonces que resulta más conveniente confirmar las ideas de quien manda que presentar informaciones capaces de contradecirlas. La deliberación se empobrece, los errores encuentran dificultades para ser reconocidos y la autoridad termina rodeada de una seguridad artificial. No se necesita prohibir expresamente la discrepancia para producir ese ambiente. Basta con premiar sistemáticamente la adhesión y castigar, aunque sea mediante la exclusión informal, a quienes formulan preguntas incómodas. El gobernante termina escuchando una representación de la realidad construida para satisfacer sus expectativas.

El problema no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede aparecer en quienes consideran que la historia confirma inevitablemente sus proyectos de transformación y también en quienes creen que determinadas experiencias exitosas del pasado proporcionan respuestas suficientes para cualquier circunstancia nueva. Unos y otros pueden convertir convicciones razonables en certezas impermeables al examen. La fidelidad a unos principios no exige ignorar los hechos que obligan a reconsiderar su aplicación. Tampoco la experiencia constituye una garantía de buen juicio cuando se transforma en repetición mecánica. La realidad política requiere una atención que ninguna doctrina, por sólida que sea, puede dispensarnos de ejercer.

El Menón ofrece otra enseñanza particularmente pertinente. Cuando se plantea la dificultad de investigar aquello que todavía no conocemos, Sócrates se niega a aceptar que la ignorancia vuelva inútil la búsqueda. Su respuesta se desarrolla mediante la doctrina de la reminiscencia, pero contiene una exigencia intelectual que puede reconocerse sin adoptar necesariamente todos sus presupuestos metafísicos: el desconocimiento de una cuestión no justifica renunciar a comprenderla. Esta disposición es especialmente necesaria en política, donde las decisiones suelen adoptarse bajo presión y con información incompleta. La prudencia no exige poseer certezas absolutas, pero sí conservar la voluntad de investigar, escuchar, contrastar y rectificar.

Conviene evitar, sin embargo, que el reconocimiento de los límites del conocimiento se convierta en una excusa para la indecisión. Los gobernantes deben actuar, muchas veces sin disponer de toda la información que desearían. La responsabilidad exige distinguir entre aquello que sabemos, lo que podemos considerar probable y lo que permanece incierto, sin paralizar por ello la acción. El dirigente prudente no es quien duda indefinidamente, sino quien sabe deliberar con seriedad y decidir cuando las circunstancias lo requieren. Su autoridad no disminuye porque reconozca una equivocación; puede fortalecerse cuando demuestra que la verdad le importa más que la conservación de su prestigio.

Tampoco corresponde imaginar que la acumulación de especialistas resuelve automáticamente esta dificultad. Los conocimientos técnicos resultan indispensables para gobernar sociedades complejas, pero cada disciplina ilumina determinados aspectos de la realidad. Una decisión sanitaria puede tener consecuencias económicas; una reforma educativa afecta a las familias, al trabajo y a las oportunidades de las generaciones futuras; una medida de seguridad compromete bienes que deben ser considerados conjuntamente. La autoridad política necesita escuchar a quienes conocen esas materias, pero no puede transferirles íntegramente la responsabilidad de juzgar. Su tarea consiste en deliberar acerca de bienes diferentes y, en ocasiones, difíciles de conciliar. La ignorancia aparece tanto cuando se desprecia el conocimiento especializado como cuando se supone que este puede sustituir el juicio político.

Existe, además, una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos. Las sociedades suelen exigir a sus dirigentes una seguridad que no siempre es compatible con la complejidad de los problemas públicos. Preferimos con frecuencia una promesa sencilla a una explicación rigurosa, una acusación convincente a un examen de las causas y una personalidad resuelta a alguien dispuesto a reconocer dificultades. Esa preferencia puede terminar seleccionando gobernantes cuya principal habilidad consiste en representar una sabiduría que no poseen. La educación política debería contribuir a modificar tales expectativas, enseñando a valorar las razones, la coherencia de las decisiones y la disposición a responder por sus consecuencias, en lugar de premiar únicamente la contundencia del discurso.

Hacia el final del Menón, Sócrates compara las opiniones verdaderas con las estatuas de Dédalo, que, según la tradición evocada en el diálogo, podían escapar si no permanecían sujetas. Algo semejante sucede con las opiniones acertadas: son valiosas mientras se conservan, pero necesitan quedar vinculadas mediante una explicación de sus causas para adquirir la estabilidad propia del conocimiento. La imagen permite comprender por qué la política no puede descansar exclusivamente en aciertos ocasionales. Una comunidad necesita conservar la memoria de sus decisiones, examinar sus resultados y aprender de sus equivocaciones. Cuando cada gobierno comienza como si la realidad hubiera nacido con él, o cuando sus éxitos se transforman en dogmas que nadie puede discutir, desaparece una parte esencial de la experiencia política.

La ignorancia de los que creen saber gobernar no consiste, finalmente, en la ausencia de información. Consiste en una relación defectuosa con la verdad, agravada por la autoridad de quien puede convertir sus opiniones en decisiones obligatorias para otros. Una comunidad necesita gobernantes capaces de actuar con firmeza, pero también de reconocer sus límites; personas que sepan escuchar sin renunciar a decidir y sostener sus convicciones sin confundirlas con conocimientos infalibles. La política exige una forma de modestia intelectual que nada tiene que ver con la debilidad, porque nace del reconocimiento de que la realidad es anterior y superior a nuestras preferencias. Quizá uno de los mayores servicios que un gobernante puede prestar a su comunidad sea impedir que el poder lo prive de aquello que todavía necesita aprender.