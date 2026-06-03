La UE quiere dar prioridad a grupos europeos en contratos digitales e IA, soberanía tecnológica

La UE pedirá a proveedores garantías de los contratos públicos. (Pixabay)

BRUSELAS. La unión europea presentó, este miércoles 3 de junio, un plan para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia, que incluye reservar algunos contratos digitales a los grupos europeos.

Bruselas quiere que los Estados miembros de la UE exijan a los proveedores de IA y de servicios en la nube una serie de garantías de soberanía para los contratos públicos.

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Esos proveedores deben por ejemplo mantener los datos en Europa y aplicar mecanismos estrictos en ámbitos delicados como la seguridad y la defensa.

La UE considera necesario actuar porque las empresas no comunitarias suministran más de 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digital.

En declaraciones a periodistas, la vicepresidenta de la comisión encargada de Tecnología, Henna Virkkunen, insistió en que no se excluye “a nadie", pero en sectores “muy críticos”, como la defensa, es “muy importante" que los servicios queden en manos de los europeos.

Con todo, la mayoría de las licitaciones públicas seguirán abiertas a todas las empresas, precisamente.

“Queremos asegurarnos de que, en los ámbitos críticos, siempre podamos controlar los servicios y los datos en Europa”, afirmó Virkkunen. “Queremos asegurarnos de que, en los ámbitos críticos, siempre podamos controlar los servicios y los datos en Europa”, afirmó Virkkunen.

“No queremos encontrarnos en una situación en la que alguien tenga lo que se conoce como un 'interruptor de apagado' para nuestros servicios”, dijo.

Virkkunen no mencionó al presidente estadounidense Donald Trump, pero los europeos temen que este pueda obligar a las empresas norteamericanas a suspender sus servicios en el continente si las tensiones transatlánticas se intensifican.

Las empresas tecnológicas estadounidenses proporcionan alrededor de 70% de los servicios en la nube en Europa. Los tres principales proveedores son: Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud.

De acuerdo con un informe de 2025 elaborado por la consultora francesa Asteres, la Unión Europea destina cada año unos 264.000 millones de euros a software de computación en la nube desarrollado en Estados Unidos.

El paquete de medidas sobre “soberanía tecnológica" también incluye impulsar los chips de fabricación europea y triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE en los próximos cinco a siete años para que el bloque siga en la carrera de la inteligencia artificial frente a China y Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP e infobae