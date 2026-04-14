martes 14  de  abril 2026
Seguridad

Israel asegura que Hamás y Hezbolá "ya no suponen una amenaza estratégica" para el país

"Las operaciones han destruido el programa nuclear iraní y su capacidad para producir armas nucleares", afirmo el ministro de Defensa israeli

Soldados israelíes durante un operativo, el 19 de marzo de 2025.

Soldados israelíes durante un operativo, el 19 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que los grupos terroristas Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, "aliados de Irán en la región", han perdido "su capacidad de constituir una amenaza estratégica para Israel" tras sufrir "duros golpes".

"Los aliados de Irán en la región, desde el derrumbado régimen sirio hasta Hezbolá y Hamás, también han sufrido duros golpes y han perdido su capacidad de representar una amenaza estratégica para Israel", aseveró Katz con motivo del Día del Holocausto en un comunicado en el que afirmó, sin embargo, que "queda enfrentarse a los remanentes de poder".

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En este sentido, aclaró que Israel "está haciendo todo lo posible con todas sus fuerzas", gracias a su "compromiso". "Felicito al primer ministro, Benjamín Netanyahu, por liderar la campaña, y agradezco al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la asociación, amistad y sólida alianza entre ambos países, que contribuyen enormemente a la seguridad del Estado de Israel", apuntó.

Población a salvo

"En este día, el Estado de Israel es más fuerte y seguro, y por primera vez en muchos años no se enfrenta a la amenaza de aniquilación. El material enriquecido podría servir de base para reactivar el programa nuclear iraní, y por ello Estados Unidos e Israel han definido la retirada de dicho material como condición indispensable para poner fin a la campaña", ha aseverado.

Katz recalcó, además, que "tras el asesinato de Alí Jamenei, quien concibió y lideró el plan para destruir a Israel valiéndose de su posición, capacidades y autoridad religiosa", la población israelí se encuentra a salvo. "Las operaciones han destruido el programa nuclear iraní y su capacidad para producir armas nucleares", sostuvo.

Irán ha sido el principal financistas de los grupos terroristas en el mundo, entre ellos, Hamás y Hezbolá, pero su economía se encuentra diezmada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

FUENTE: Con información de Europa Press

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