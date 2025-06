La visión de Kucce, una influencer del hogar moderno: tecnología para vivir mejor

"La tecnología del hogar no tiene que ser complicada para ser útil", dice mientras repasa algunas de sus experiencias más recientes probando dispositivos. A lo largo de los últimos años, ha visto cómo las casas se han llenado de aparatos inteligentes, pero también cómo, en muchos casos, esa tecnología no siempre mejora la vida de las personas como debería.

Para ella, el verdadero avance no está en tener la nevera más sofisticada o el asistente de voz más popular, sino en lograr que la tecnología se adapte a las necesidades reales del hogar. "No todo lo nuevo es necesario. La clave está en saber elegir qué sí y qué no", afirma con convicción.

Mientras habla, va desgranando ejemplos concretos. Cita la utilidad de un simple enchufe inteligente para controlar el horario de encendido de los electrodomésticos, o el impacto real que puede tener una buena organización de cables en una cocina caótica. "Son pequeños cambios que suman mucho más que comprar aparatos caros sin sentido", reflexiona.

Kucce también recuerda su propia curva de aprendizaje con la tecnología. "He cometido errores, como todos", admite riendo. "La primera vez que programé una freidora de aire, terminé con la cocina llena de humo porque olvidé revisar las instrucciones básicas". Para ella, esos errores no son fracasos, sino parte del proceso de entender cómo funciona cada dispositivo.

Más allá de los trucos prácticos, su contenido pone el foco en la relación emocional que se establece con el hogar cuando todo funciona de manera fluida. No se trata solo de eficiencia, sino de crear un ambiente que libere tiempo y reduzca el estrés.

"La tecnología tiene que ser invisible en cierto sentido", explica. "No debería hacerte pensar en ella todo el tiempo, sino facilitarte las cosas de fondo, como una ayuda silenciosa."

Sobre las tendencias futuras, Kucce es cauta. No cree en las casas ultraconectadas llenas de pantallas y comandos de voz para todo. Prefiere imaginar hogares donde los dispositivos sean discretos, donde el usuario conserve siempre el control, y donde la conexión entre humanos y tecnología sea natural, no forzada.

"Si el hogar inteligente del futuro me obliga a pasar media hora configurando cada luz o cada persiana, entonces no es tan inteligente", resume, con una sonrisa que mezcla pragmatismo y sentido común.

Uno de los temas que más le interesa es la accesibilidad. Le preocupa que la tecnología del hogar siga enfocándose demasiado en usuarios jóvenes y conectados, olvidando a personas mayores o con dificultades de movilidad.

"La verdadera innovación es la que puede usar todo el mundo", señala. Aparatos que respondan a gestos simples, asistentes que entiendan instrucciones básicas sin necesidad de dominar aplicaciones, sistemas que no requieran leer manuales de 100 páginas: ese, para ella, debe ser el camino.

En la conversación, Kucce vuelve varias veces a la misma idea: la importancia de no dejarse llevar por el marketing. Recomienda a su comunidad siempre preguntarse antes de cada compra si ese aparato realmente solucionará un problema real o si solo responderá a una moda pasajera.

"En casa, cada dispositivo debería tener una función clara. Si no sabes para qué lo quieres, probablemente no lo necesitas", dice sin rodeos.

Con su enfoque realista y su estilo cercano, Kucce ha logrado construir una comunidad que valora el contenido auténtico por encima del espectáculo. No vende sueños imposibles, sino mejoras pequeñas, alcanzables, y eso —en un mundo saturado de promesas grandilocuentes— se siente refrescante.

La charla termina como empezó: con una invitación simple a observar el hogar con otros ojos. "No se trata de cambiarlo todo de un día para otro", concluye. "Se trata de entender tu rutina, identificar qué puede ser más fácil, y dar pequeños pasos. Un hogar inteligente empieza por decisiones inteligentes."