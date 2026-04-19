lunes 20  de  abril 2026
CINE

Lantica Studios, Dirección General de Cine y Arajet llevan "Melodrama" al Miami Film Festival

El Caribe se narra a sí mismo en un escenario global y redefine su lugar en la conversación cinematográfica

Público y artistas en la presentación de la cinta Melodrama, en el Miami Film Festival.&nbsp;

Público y artistas en la presentación de la cinta Melodrama, en el Miami Film Festival. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami — Con el respaldo de Lantica Studios, la Dirección General de Cine (DGCINE) y Arajet, Melodrama, la película del director dominicano Andrés Farías, se presentó en el Miami Film Festival, consolidando un paso firme en la proyección internacional del cine dominicano.

El 17 de abril, en el Silverspot Cinema de Downtown Miami, la película se presentó en uno de los escenarios más relevantes del circuito cinematográfico internacional, llevando una historia caribeña a una audiencia global a través de una narrativa marcada por la profundidad emocional y la tensión social. En el centro de Melodrama está Sonia (interpretada por Mercedes Morales), quien reconstruye su vida tras enviudar; su encuentro con Aimé, un trabajador haitiano, evoluciona hacia una relación que trasciende lo personal y deja al descubierto las fuerzas que moldean el deseo, la pertenencia y la mirada social. Jimmy Jean-Louis, además de protagonizar, participa como productor ejecutivo, aportando una dimensión internacional que amplifica el alcance de la obra mientras preserva su raíz.

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La narrativa trasciende lo artístico y se convierte en posicionamiento.

La presencia de Melodrama en Miami responde a una visión clara: consolidar a la República Dominicana como un actor relevante dentro del ecosistema audiovisual global.

La alianza entre Arajet y DGCINE continúa construyendo un puente sostenido entre la producción local y los principales escenarios internacionales. Tras su paso por Toronto, esta nueva aparición reafirma una línea estratégica donde el cine se convierte en vehículo de país, identidad y proyección económica.

Como indicó Andrés Farías, director de la cinta: “Esta participación representa un nuevo hito dentro del crecimiento sostenido del cine dominicano en escenarios internacionales”.

Sobre la película

Dirigida por Andrés Farías (Farías Feroz), Melodrama se construye como un retrato emocional que avanza entre lo íntimo y lo estructural. La historia de Sonia y Aimé se convierte en un punto de entrada hacia conversaciones más amplias sobre clase, origen y pertenencia.

Producida por Lantica Studios, con Rafael Elías Muñoz como productor, la película reúne un elenco que incluye a Mercedes Morales, Sarah Jorge León, Cyndie Lundy y Adriana Zayas.

Rodada en Santo Domingo y en los estudios de Lantica, la producción se inscribe en una nueva etapa del cine dominicano: una que privilegia la profundidad narrativa, la identidad y una estética que dialoga con el mundo desde su propio territorio.

El recorrido de Farías refuerza esta evolución. Su primera película, Candela, abrió camino en festivales internacionales y estableció una voz autoral que ahora se expande con mayor contundencia.

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