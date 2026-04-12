lunes 13  de  abril 2026
SALUD

Lograr un peso feliz es posible con la nueva generación de péptidos

Porque sí, en los 40 el cuerpo cambia. El metabolismo se vuelve más lento, aparecen desbalances hormonales, la resistencia a la insulina se hace más frecuente

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Diario las Américas | DRA ACOSTA THEN
Por DRA ACOSTA THEN

Estoy a punto de cumplir 40 años y hay una pregunta que escucho cada vez con más frecuencia, en consulta y fuera: “Doctora, ¿cómo hace para mantenerse joven y con energía?”.

Y es que no se trata solo de estética. Es un tema de claridad mental, sentirse bien en el cuerpo, habitar la vida con plenitud. Porque si algo he aprendido acompañando a mis más de 8.000 casos felices, es que en los cuarenta no comienza el declive. Por eso creé el concepto de metabolismo feliz. No se trata solo de perder peso, sino de vivir en equilibrio. Dejar de pelear con tu cuerpo y empezar a entenderlo.

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Durante mucho tiempo, la juventud se asoció únicamente con la apariencia física. Hoy sabemos que es mucho más profundo, que está en el metabolismo, equilibrio hormonal, salud emocional y en la relación que tienes contigo misma y los demás.

Y aquí es donde la ciencia ha dado un paso gigante. Actualmente, del 12% al 18% de los adultos en Estados Unidos han utilizado tratamientos tipo GLP-1, logrando pérdidas de hasta un 20% de su peso corporal. Pero lo más interesante no es solo el número en la balanza, sino cómo estas herramientas están ayudando a regular el apetito, disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional.

Porque sí, en los 40 el cuerpo cambia. El metabolismo se vuelve más lento, aparecen desbalances hormonales, la resistencia a la insulina se hace más frecuente. Y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. No es falta de disciplina: es biología.

Por eso hoy hablamos de una nueva generación de péptidos. La retatrutide, por ejemplo, representa un avance importante en la medicina metabólica. Es parte de esta evolución de péptidos que ya no solo buscan que comas menos, sino que tu cuerpo funcione mejor: regula el apetito, mejora la respuesta metabólica y aumenta el gasto energético.

¿Significa esto que necesitamos “ayuditas” para mantenernos jóvenes? Yo lo veo diferente: significa que hoy tenemos herramientas. Y apoyarte en estos avances no debería generar culpa ni miedo.

Durante mucho tiempo se ha construido una narrativa de que “lo natural” es suficiente y todo lo demás es incorrecto. Pero la realidad es que la medicina avanza precisamente para acompañar los cambios naturales del cuerpo. Así como usamos vitaminas, proteínas, terapias o tecnología para mejorar nuestra salud, estos tratamientos forman parte de una medicina más consciente y personalizada.

Eso sí, hay algo que siempre repito: ninguna herramienta sustituye el trabajo interno. Puedes tener el mejor tratamiento del mundo, pero si no sanas la relación con la comida, el cuerpo y con tu historia, los resultados no se sostienen.

Hoy, a mis 40, no busco verme como a los 20, sino sentirme mejor que nunca. Y eso implica tomar decisiones informadas, apoyarme en la ciencia sin miedo, cuidar mi salud emocional y, sobre todo, soltar la presión del peso ideal.

* Dra. Amny Acosta Then es endoscopista bariátrica y directora de la Clínica de Obesidad y Especialidades Salutte Clinic en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. Es una de las 50 mujeres más poderosas de la revista Forbes 2024. https://draacostathen.com

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