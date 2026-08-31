Lorena Duarte: el derecho como puente hacia una nueva vida

Hay historias migratorias que comienzan con una decisión difícil: dejar atrás el país de origen, la familia y una vida conocida para apostar por un futuro incierto. Para la abogada Lorena Duarte , conocer esas historias y ayudar a quienes las protagonizan se ha convertido en el centro de su vida profesional.

Su trayectoria hasta el derecho migratorio no fue lineal. Después de graduarse de la escuela de derecho, se trasladó a Nueva York y comenzó su carrera en un bufete de bienes raíces en Wall Street, donde trabajó en adquisiciones de propiedades para inversionistas nacionales y extranjeros.

JUSTICIA TARDÍA Rick Scott exige que la exjuez Afiuni pueda ejercer sus derechos al quedar libre tras 16 años de injusticia

CAMBIOS EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Posteriormente, fue reclutada por una firma de litigios laborales, donde representó a trabajadores y empleadores en casos relacionados con salarios no pagados, discriminación y despidos injustificados. Su dominio del español le permitió trabajar especialmente con la comunidad latina y representar a trabajadores ante tribunales estatales y federales.

Durante esa etapa, Duarte logró recuperar más de $1.5 millones en salarios no pagados para trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados y víctimas de explotación laboral. Para ella, más que una cifra, esos resultados representan historias de personas que lucharon por recibir un trato justo.

Una práctica centrada en las personas

Con el tiempo, Duarte enfocó su práctica en el derecho migratorio, representando a inmigrantes ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y USCIS.

Su experiencia incluye defensa contra la deportación, representación de personas detenidas por ICE, asilo, peticiones familiares, visas de talento, inversión y trabajo, TPS, entre otros asuntos.

Sus clientes incluyen familias que buscan reunirse, personas que necesitan protección mediante el asilo, profesionales, artistas y atletas que desean desarrollar sus carreras, así como empresas e inversionistas interesados en oportunidades en Estados Unidos.

Para Duarte, detrás de cada expediente existe una historia que merece ser escuchada.

“Nos enfocamos en las necesidades de cada inmigrante y buscamos hacer que el proceso sea lo más simple y accesible posible para que puedan trabajar hacia sus objetivos y hacer realidad el sueño de venir a Estados Unidos”.

Experiencia y perspectiva multicultural

Duarte habla inglés, español y francés con fluidez, una capacidad que le permite comunicarse directamente con clientes de distintos orígenes y comprender mejor sus necesidades.

Su experiencia en bienes raíces, litigios laborales y derecho migratorio le ha proporcionado una perspectiva amplia sobre los desafíos que enfrentan inmigrantes, familias, trabajadores, profesionales y empresas.

Además de su licencia para ejercer en el Estado de Nueva York, está autorizada para ejercer ante los tribunales federales correspondientes y los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos.

Más que una profesión

En materia migratoria, cada decisión puede tener consecuencias profundas: permanecer junto a los hijos, reunirse con un ser querido, trabajar legalmente, buscar protección o construir un proyecto profesional y empresarial.

Por eso, para Duarte, la representación legal comienza con escuchar, comprender y explicar. Su objetivo es ayudar a sus clientes a entender sus opciones y avanzar con una estrategia que tome en cuenta sus circunstancias y metas.

Su recorrido profesional, desde Wall Street hasta los tribunales laborales y finalmente el derecho migratorio, refleja una carrera construida alrededor de una idea esencial: detrás de cada formulario hay una persona, detrás de cada expediente hay una familia y detrás de cada proceso migratorio puede existir la oportunidad de construir una nueva vida en Estados Unidos.

Sobre Lorena Duarte

Lorena Duarte es una abogada enfocada en derecho migratorio y en la representación de inmigrantes, familias y empresas. Su práctica incluye defensa contra la deportación, asilo, peticiones familiares, visas de talento, inversión y trabajo, TPS y otros asuntos migratorios.

999 Ponce de Leon Blvd., Suite 720. Coral Gables, FL 33134 / Tel.: 305-927-4153