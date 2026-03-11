jueves 12  de  marzo 2026
Emprendedores latinos

Loretana Guerrero Blarassin: La mente maestra detrás del lujo personalizado

Más allá de los números, lo que define a Loretana es su pasión por lo exclusivo y lo auténtico

Loretana Guerrero Blarassin.

Loretana Guerrero Blarassin.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el mundo de la moda de lujo, donde la exclusividad y la rapidez marcan la pauta, pocas personas logran combinar visión, pasión y precisión como lo hace Loretana Guerrero Blarassin. Esta venezolana, radicada entre las principales capitales de la moda, es la fundadora de We Shop U, un servicio de compras personalizadas que ha revolucionado la manera en que estilistas, celebridades y mujeres sofisticadas acceden a piezas de diseñador imposibles de encontrar en el mercado convencional.

Para Loretana, la moda siempre ha sido más que una industria: es un lenguaje, una forma de conectar lo estético con lo emocional. Tras años de observar cómo las clientas enfrentaban limitaciones geográficas y de disponibilidad, decidió crear un servicio que no solo comprara ropa, sino que curara experiencias completas de lujo, adaptadas al estilo y personalidad de cada mujer. “El verdadero lujo no está en lo que se muestra, sino en lo que se hace sentir”, comenta Loretana, resumiendo su filosofía de trabajo.

Lee además
Una modelo presenta una creación de Chanel para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 9 de marzo de 2026. 
MODA

Chanel reafirma su influencia en la Semana de la Moda de París
Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California. 
CELEBRIDADES

Zendaya sorprende en la Semana de la Moda de París con alianza nupcial

Desde su lanzamiento hace cuatro años, We Shop U se ha convertido en un referente internacional. La red de la empresa incluye personal shoppers en París, Milán, Madrid, Miami y Nueva York, operando de manera global pero con una atención completamente personalizada. Cada cliente recibe un análisis profundo de su estilo, seguido de la búsqueda de piezas únicas: desde bolsos agotados hasta colecciones limitadas y artículos exclusivos de boutiques selectas. No se trata de seguir tendencias, sino de encontrar tesoros que reflejen la identidad de quien los usa.

Lo que distingue a Loretana de otros empresarios de moda es su enfoque integral. Su labor no termina en la elección de prendas: también supervisa la selección de accesorios, productos de belleza y artículos de estilo de vida, garantizando que cada detalle cumpla con los más altos estándares de sofisticación. “Para mí, cada pieza es parte de una narrativa personal. No es solo moda; es expresión”, afirma.

El éxito de We Shop U no ha sido casualidad. Bajo la dirección de Loretana, el servicio ha llegado a clientas en más de 20 países, expandiéndose a través de recomendaciones privadas y manteniendo siempre la discreción que caracteriza al verdadero lujo. Su capacidad para anticipar necesidades y conectar con clientes exigentes ha posicionado a Loretana como una figura clave en la industria, reconocida por su intuición, su sentido estético y su enfoque estratégico.

Más allá de los números, lo que define a Loretana es su pasión por lo exclusivo y lo auténtico. En un mundo saturado de opciones, donde la moda rápida domina, ella ha demostrado que el lujo real reside en el detalle, en la experiencia y en la conexión personal. We Shop U no solo compra prendas: construye historias, memorias y confianza.

Hoy, Loretana Guerrero Blarassin es mucho más que la fundadora de una plataforma de compras: es una curadora de estilo, una estratega del lujo y una visionaria que ha logrado crear un ecosistema donde la moda se vive de manera personalizada, eficiente y discreta. Para ella, el lujo no se grita; se reconoce en los gestos, en los descubrimientos y en la exclusividad que solo unos pocos afortunados pueden experimentar.

Con We Shop U, Loretana ha transformado un deseo personal en una experiencia global, dejando claro que la moda de lujo no solo se compra, se descubre. Y en ese proceso, cada clienta se convierte en testigo de una filosofía clara: la verdadera sofisticación reside en lo auténtico, en lo cuidadosamente seleccionado y en la visión de una mujer que entiende la moda como arte y como servicio.

Puede conocer más en su perfil personal de Instagram y en We Shop U.

Temas
Te puede interesar

Inicia Semana de la Moda de Madrid con desfile en la Plaza España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda