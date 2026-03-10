Zendaya sorprende en la Semana de la Moda de París y luce alianza nupcial

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- A una semana de hacerse público la presunta celebración de la boda de Zendaya y Tom Holland , la protagonista de Euphoria reapareció en la Semana de la Moda de París para acudir a al desfile otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton .

La galardonada estrella llegó al front row luciendo un estilismo con vibras nupciales: se trató de un vestido camisero blanco, diseño personalizado de la casa de moda de la que es embajadora, con un cinturón negro en la cintura. La falda de la pieza era corta adelante, y por detrás simulaba una cola.

La actriz también lució joyas cartier y un nuevo corte de cabello.

Pero lo que llamó la atención de todos fue la ausencia del anillo de compromiso que Holland le entregó. A cambio, Zendaya usó una sutil alianza de oro, lo que confirmaría que en efecto los protagonistas de Spider-Man se dieron el sí.

Aparente unión

Durante la alfombra roja de los Actors Awards, Law Roach fue abordado por Entertainment Tonight, momento en el que le cuestionaron sobre cómo sería el estilismo de Zendaya y en la boda con Tom Holland. Fue entonces cuando, entre risas, el amigo de la actriz de 29 años afirmó que la boda ya se había llevado a cabo.

"La boda ya sucedió", dijo. "Te la perdiste".

Los rumores sobre el compromiso entre los actores comenzaron durante los Golden Globes 2025, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

TMZ confirmó la noticia al día siguiente, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Holland rompió su silencio sobre el compromiso de la pareja al corregir con dulzura a un periodista durante una reciente conferencia cuando este mencionó a Zendaya como su novia. En el vídeo que circula en X, se puede escuchar al periodista fuera de cámara decir: "Traje a mi hija y conoció a tu novia", a lo que Tom se rió y respondió: "Prometida".