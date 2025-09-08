lunes 8  de  septiembre 2025
Fútbol

Luis Suárez suspendido en la MLS tras sanción en Leagues Cup por escupir a un rival

Luis Suárez suspendido tres partidos en la MLS tras escándalo en la final de Leagues Cup. El uruguayo de Inter Miami ya acumulaba seis fechas de sanción

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0.&nbsp;

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 

Alika Jenner/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero uruguayo Luis Suárez, jugador de Inter Miami, fue suspendido por tres partidos en la MLS, una sanción que se suma a los seis encuentros de castigo recibidos en la Leagues Cup tras escupir a un miembro del staff de Seattle Sounders durante la final del torneo.

El incidente ocurrió el 31 de agosto en el Lumen Field, donde Seattle goleó 3-0 al equipo de Lionel Messi y Suárez. La liga estadounidense confirmó que el "Pistolero", de 38 años, cumplirá suspensión en los duelos contra Charlotte FC (13 de septiembre), Seattle Sounders (16 de septiembre) y DC United (20 de septiembre).

Suárez, cuyo contrato con Inter Miami expira a fin de año, pidió disculpas días después del altercado, aunque el club no ha dado señales de apelar el castigo. “Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte”, expresó Inter Miami en un comunicado, condenando la gresca posterior a la final.

Picsart_25-09-03_18-24-49-385
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Luis Suárez no fue el único castigado

Otros protagonistas del altercado, como el español Sergio Busquets y el argentino Tomás Avilés, no recibieron sanciones adicionales. En cambio, Steven Lenhart, integrante del cuerpo técnico de Seattle, perdió su credencial de acceso por lo que resta de la temporada de la MLS, incluidos los playoffs, y necesitará una nueva aprobación para 2026.

Además, Seattle Sounders recibió una multa económica (cifra no revelada) por uso indebido de credenciales.

La polémica deja a Inter Miami en una situación complicada, con la ausencia de Suárez en momentos claves de la temporada, mientras la sombra del incidente sigue marcando la recta final del año.

