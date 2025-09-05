viernes 5  de  septiembre 2025
Fútbol

Luis Suárez se disculpa tras escándalo en la final de la Leagues Cup 2025

Luis Suárez se disculpa tras escupir a un miembro del Seattle en la final de la Leagues Cup 2025. El uruguayo podría enfrentar sanción

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero uruguayo Luis Suárez, estrella del Inter Miami, ofreció disculpas públicas tras protagonizar un lamentable incidente en la final de la Leagues Cup 2025, donde su equipo cayó 3-0 ante el Seattle Sounders en el Lumen Field.

El incidente de Luis Suárez en la final

Al finalizar el partido, Suárez, de 38 años, perdió los estribos y sujetó con un candado al joven mediocampista Obed Vargas, de 20 años, lo que provocó un conato de pelea entre jugadores y cuerpos técnicos.

Lee además
Jugadores del Inter Miami y del Sounders de Seattle pelean tras la culminación del partido por el título de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Bochorno durante y después del partido para el Inter Miami: Luis Suárez escupe a un técnico rival
El árbitro Adrian Johnson #80 y el árbitro Ramón De Jesús #18 examinan un bate de Taylor Trammell #26 de los Astros de Houston durante la novena entrada contra los Yanquis de Nueva York en el Daikin Park el 4 de septiembre de 2025 en Houston, Texas. 
Béisbol

Otra polémica en el radar de los Astros: Taylor Trammell critica a Yanquis tras confiscación de su bate

Mientras se retiraba, las cámaras captaron al uruguayo escupiendo en dirección a un miembro del staff de Seattle, gesto que generó críticas inmediatas y abrió la puerta a una posible sanción disciplinaria.

La disculpa de Luis Suárez

Días después, Suárez utilizó su cuenta de Instagram para disculparse:

"Fue un momento de gran tensión y frustración... Estuve mal y lo lamento sinceramente. Me siento mal por lo que pasó y quería aprovechar la oportunidad para reconocerlo y pedir perdón".

El atacante reconoció que su reacción no estuvo justificada, aunque manifestó su compromiso con el Inter Miami para seguir luchando por alcanzar los playoffs de la MLS Cup.

Posible castigo para Suárez

Aún no se ha definido cuál será la sanción oficial, pero la Leagues Cup contempla multas, suspensiones e incluso expulsiones en casos de conducta antideportiva grave. La reincidencia de Suárez en este tipo de comportamientos podría influir en la decisión de las autoridades.

Un historial de polémicas

Luis Suárez no es ajeno a la controversia:

2014: expulsado del Mundial de Brasil por morder a Giorgio Chiellini, con una sanción de 4 meses.

2011: suspendido 8 partidos en Inglaterra por insultos racistas a Patrice Evra.

Clubes: múltiples sanciones por morder rivales durante su carrera en Europa.

2010: recordado por la mano intencionada contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica, que privó a los africanos de una histórica clasificación a semifinales.

El episodio ha vuelto a poner a Luis Suárez en el centro de la polémica, en un momento clave de la temporada para el Inter Miami de Lionel Messi. Ahora queda esperar la resolución disciplinaria, que podría condicionar el futuro inmediato del uruguayo en la MLS.

Temas
Te puede interesar

Gran Premio de Mónaco sigue por otra década más en la Fórmula 1

Las lágrimas de Leo Messi en su último partido en Argentina: "Siempre soñé terminar de esta manera"

Tyson vs Mayweather 2025: Exhibición histórica entre dos leyendas del boxeo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante arrestado durante la redada.
EEUU

Gran redada de migrantes acaba con 475 detenciones en fábrica de autos Hyundai en Georgia

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Te puede interesar

Instalaciones del nuevo centro de detenciòn llamado “Depósito de deportación” que se instaló en la Institución Correccional Baker, en Jacksonville, Florida
EEUU

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU