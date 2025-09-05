Luis Suárez se disculpa tras escándalo en la final de la Leagues Cup 2025

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El delantero uruguayo Luis Suárez, estrella del Inter Miami , ofreció disculpas públicas tras protagonizar un lamentable incidente en la final de la Leagues Cup 2025 , donde su equipo cayó 3-0 ante el Seattle Sounders en el Lumen Field.

Al finalizar el partido, Suárez, de 38 años, perdió los estribos y sujetó con un candado al joven mediocampista Obed Vargas, de 20 años, lo que provocó un conato de pelea entre jugadores y cuerpos técnicos.

Mientras se retiraba, las cámaras captaron al uruguayo escupiendo en dirección a un miembro del staff de Seattle, gesto que generó críticas inmediatas y abrió la puerta a una posible sanción disciplinaria.

La disculpa de Luis Suárez

Días después, Suárez utilizó su cuenta de Instagram para disculparse:

"Fue un momento de gran tensión y frustración... Estuve mal y lo lamento sinceramente. Me siento mal por lo que pasó y quería aprovechar la oportunidad para reconocerlo y pedir perdón".

El atacante reconoció que su reacción no estuvo justificada, aunque manifestó su compromiso con el Inter Miami para seguir luchando por alcanzar los playoffs de la MLS Cup.

Posible castigo para Suárez

Aún no se ha definido cuál será la sanción oficial, pero la Leagues Cup contempla multas, suspensiones e incluso expulsiones en casos de conducta antideportiva grave. La reincidencia de Suárez en este tipo de comportamientos podría influir en la decisión de las autoridades.

Un historial de polémicas

Luis Suárez no es ajeno a la controversia:

2014: expulsado del Mundial de Brasil por morder a Giorgio Chiellini, con una sanción de 4 meses.

2011: suspendido 8 partidos en Inglaterra por insultos racistas a Patrice Evra.

Clubes: múltiples sanciones por morder rivales durante su carrera en Europa.

2010: recordado por la mano intencionada contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica, que privó a los africanos de una histórica clasificación a semifinales.

El episodio ha vuelto a poner a Luis Suárez en el centro de la polémica, en un momento clave de la temporada para el Inter Miami de Lionel Messi. Ahora queda esperar la resolución disciplinaria, que podría condicionar el futuro inmediato del uruguayo en la MLS.