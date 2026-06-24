Miami Heat sacrifica su pick de Draft para completar el histórico fichaje de Giannis Antetokounmpo

El comisionado de la NBA, Adam Silver, estrecha la mano de Nate Ament tras ser seleccionado en el decimotercer puesto por los Miami Heat

El Miami Heat realizó una selección en la primera ronda del Draft de la NBA 2026, pero el jugador elegido nunca vestirá la camiseta del equipo del sur de Florida. La franquicia utilizó la decimotercera selección global para escoger al alero Nate Ament, de la Universidad de Tennessee, en nombre de los Milwaukee Bucks como parte del acuerdo que llevó a Giannis Antetokounmpo a Miami.

La elección de Ament estuvo directamente relacionada con el histórico intercambio que convirtió al dos veces Jugador Más Valioso de la NBA en nuevo jugador del Heat. En la operación, Miami envió a Milwaukee a Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tres selecciones de primera ronda, un intercambio de picks y una selección de segunda ronda, además de recibir al veterano Bobby Portis junto con Antetokounmpo.

Aunque el traspaso fue acordado entre ambas organizaciones, todavía no puede hacerse oficial debido a la moratoria de la agencia libre de la NBA, que finalizará el próximo 6 de julio. Por esa razón, Miami tuvo que seleccionar formalmente a Ament en el Draft antes de que sus derechos sean transferidos a Milwaukee.

La maniobra también estuvo condicionada por las reglas de la NBA. El Heat no podía traspasar directamente su selección de primera ronda de 2026 debido a las restricciones que impiden a una franquicia quedarse sin picks de primera ronda en años consecutivos. Como solución, Miami realizó la selección para posteriormente enviarla a los Bucks cuando el acuerdo se oficialice.

Ament, de 19 años, mide 2,08 metros y viene de una destacada temporada como novato en Tennessee, donde promedió 16,7 puntos, 6,3 rebotes y 2,3 asistencias por partido. Los informes de scouting destacan su versatilidad ofensiva, capacidad para manejar el balón pese a su estatura y habilidad para generar juego desde múltiples posiciones.

Los analistas consideran que posee características similares a jugadores como Brandon Ingram y Andrew Wiggins, gracias a su combinación de tamaño, movilidad y capacidad para atacar el aro. Su evolución como lanzador exterior será clave para determinar su techo en la NBA, aunque muchos expertos lo consideran uno de los prospectos con mayor potencial de desarrollo de esta generación.

Para Miami, la operación representa el precio a pagar por incorporar a una de las mayores superestrellas del baloncesto mundial. El Heat pierde la oportunidad de desarrollar un talento joven de lotería, pero obtiene a un jugador capaz de cambiar inmediatamente las aspiraciones de la franquicia.

La elección de Ament también marca el final de una curiosa estadística para la organización. La última vez que Miami seleccionó y conservó un jugador en el puesto 13 fue en 2019, cuando eligió a Tyler Herro, precisamente uno de los nombres incluidos en el paquete enviado a Milwaukee por Antetokounmpo.

A pesar del elevado costo de la transacción, el Heat todavía conserva una parte importante de su capital de Draft para los próximos años. La franquicia mantiene el control de varias selecciones de primera ronda futuras, lo que le permitirá seguir construyendo alrededor de Giannis mientras busca regresar a la pelea por el campeonato de la NBA.

Con Antetokounmpo como nueva figura de la organización y Bobby Portis reforzando la rotación interior, Miami apuesta por el presente. Milwaukee, por su parte, inicia una nueva etapa con jóvenes talentos, múltiples selecciones de Draft y la incorporación de Nate Ament como una de las piezas más prometedoras de su reconstrucción.

FUENTE: AFP