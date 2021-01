Miami Lakes anuncia homenaje a militares del municipio

“Para aparecer en dichas pancartas, la persona debe ser un miembro del servicio activo, reservista, jubilado veterano del ejercito que viva en la ciudad o tenga algún vínculo con la misma”, explicó a DIARIO LAS AMERICAS el alcalde Cid, quien, además, abordó varios temas de interés relacionados con el municipio.

“Esta es una de los eventos más hermosos que hacemos en Miami Lakes. Muchos de los homenajeados ya han fallecido y es su familia la que se encarga de mantener presente el sacrificio que ellos hicieron por nosotros”, aseguró.

Las pancartas con imágenes de los militares se colocan en cada farola del alumbrado público a lo largo de la calle 154. “Este es el tercer año que lo hacemos. En años anteriores hemos recibido halagos de residentes y visitantes. Creo que otros municipios deberían hacer algo similar”, señaló.

140249647_3962697327076814_87874671159417585_n.png Miami Lakes rinde homenaje a sus militares. Screen Shot Ciudad de Miami Lakes

Los familiares que deseen nominar a un militar deben enviar la foto y el nombre del uniformado a la Ciudad antes de próximo 12 de marzo.

No se trata solo de un homenaje vacío a los militares, “tenemos una oficina de veteranos que trabaja directamente con el Departamento de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y les ayuda a llevar todos sus asuntos. Además, en las oficinas de la Ciudad, hemos reservado varias horas en las que los veteranos tienen trato preferente. Si necesitan obtener algún servicio de salud o fondos, nosotros lo coordinamos de manera prioritaria”, explicó.

En un momento tan difícil como el actual, por la pandemia de coronavirus, Miami Lakes ha incluido a los veteranos necesitados en los programas de distribución de alimentos. “También trabajamos con una base de Coast Guard, con sede en la municipalidad, para coordinar las diferentes ayudas”.

Honor a la bandera

Otra iniciativa de corte patriótico que lleva a cabo por estos días el municipio es la recogida de las banderas estadounidenses que se han deteriorado por el paso del tiempo. “No es correcto que la bandera nacional se tire a la basura, cuando esté en mal estado”, sostuvo Cid.

“Es por ello que, junto a los boy scouts de la ciudad, hemos creado un evento para recoger las banderas usadas y deterioradas y hacer una quema solemne, en un acto donde rendimos honores a la bandera”, resaltó.

Según el alcalde, los boy scouts colocarán un buzón, frente al edificio del ayuntamiento, para que los residentes depositen las banderas.

“Próximamente, anunciaremos cuándo tendrá lugar el acto de la quema solemne”, añadió.

Nueva administración.

A la pregunta cómo cree que influirá la nueva presidencia del país en el municipio, Cid respondió: “Hay personas preocupadas porque no saben lo que va a pasar. Por lo pronto, han visto que el presidente ha firmado muchas órdenes ejecutivas en una semana y la primera repercusión es que el precio de la gasolina subió un poco”.

“Se habla de que habrá un gran estímulo financiero que incluirá a las ciudades y los condados. Esperemos que no se demore. Yo preferiría que el dinero venga directo a los municipios, para evitar la gran burocracia que existe en el Condado de Miami-Dade", manifestó.

"Tenemos la experiencia reciente, lo que pasó el pasado año con los fondos federales del Care Act. Estaban en el Condado desde principio de año y a nosotros nos lo hicieron llegar en noviembre, para gastarlo en menos de un mes”, aseguró.

Vacunas

Según el alcalde, la muncipalidad de Miami Lakes no ha recibido directamente ni una sola vacuna. “Estamos listos para ayudar a nuestros residentes. Contamos con múltiples Centros Médicos, Urgent Cares. Varios doctores me han ofrecido sus equipos médicos y el personal para llevar a cabo un programa de vacunación, pero hasta ahora no hemos recibido ni una sola vacuna. Hemos hablado con el Departamento de Salud de Florida, sin ningún resultado", resaltó.

