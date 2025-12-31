Ministra francesa critica naturalización de George Clooney y su familia

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película "Jay Kelly", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 28 de agosto de 2025.

PARÍS.- La ministra delegada de Interior francesa consideró el miércoles que la obtención de la nacionalidad francesa por parte del actor estadounidense George Clooney , su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos no envía "el mensaje correcto", aunque el ministro del Interior defendió la decisión.

"Que George Clooney solicite la naturalización es algo de lo que puedo estar muy orgullosa", declaró Marie-Pierre Vedrenne en la radio pública France Info.

Sin embargo, añadió que no es el mensaje correcto el que se está transmitiendo, refiriéndose a una cuestión de equidad, en un momento en que las pruebas de idiomas van a endurecerse considerablemente para los extranjeros que desean ser franceses.

Vedrenne dijo comprender la sensación de "doble rasero" que tienen algunos franceses, ya que el propio actor, de 64 años, admitió a principios de diciembre en la emisora RTL que el francés se le seguía dificultando a pesar de recibir clases.

El ministro Laurent Nuñez se distanció posteriormente de la opinión de su ministra delegada, asegurando por el contrario que no había ningún doble estándar y que se trató de una decisión de la autoridad pública.

Nacionalidad

El actor, su esposa y sus gemelos de ocho años obtuvieron la nacionalidad francesa mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores francés declaró, por su parte, que la situación de la pareja cumplió las condiciones establecidas por la ley para la naturalización.

"La nacionalidad francesa puede concederse por naturalización [...] a cualquier extranjero francófono que lo solicite y que contribuya con su destacada labor al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales", estipula la ley.

La cancillería destacó el liderazgo de George Clooney en la industria cinematográfica a escala mundial, y afirmó que Amal Alamuddin Clooney es una abogada de renombre, que colabora regularmente con instituciones universitarias y organizaciones internacionales con sede en Francia.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia.

FUENTE: AFP