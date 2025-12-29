lunes 29  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

George Clooney, esposa e hijos obtienen nacionalidad francesa

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película Jay Kelly, presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 28 de agosto de 2025.&nbsp;

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney caminan por la alfombra roja antes de la proyección de la película "Jay Kelly", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 28 de agosto de 2025. 

AFP/Tiziana Fabi

PARÍS.- El actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos obtuvieron la nacionalidad francesa, según un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la AFP.

Este decreto, revelado por la revista Paris Match, concierne a la pareja y a sus gemelos de ocho años.

Lee además
Quebec.
VIAJES

Carnaval de invierno en Quebec City
La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York
RESUMEN

Los eventos culturales más recordados de 2025

Clooney, que se dio a conocer con la serie "Urgencias" y que también se ha lanzado a la dirección, pasa mucho tiempo en Francia junto a su esposa, una abogada libanesa-británica.

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", confesó el actor y director de 64 años en la radio RTL a principios de diciembre.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia.

"Aquí no se toman fotos de tus críos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", añadió al mismo medio.

Aunque la familia Clooney no pasa todo su tiempo en el sur de Francia, esta finca es "el lugar más feliz para nosotros", aseguró el actor, galardonado con el Óscar por "Syriana" (2005).

Por su parte, su compatriota Jim Jarmusch, director de cine, anunció el viernes en France Inter su intención de solicitar la nacionalidad francesa. "Quisiera tener otro lugar donde pueda escapar de Estados Unidos", declaró, explicando su atracción por "la cultura francesa".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Teatro de Mariúpol reabre sus puertas en Ucrania ocupada

PETA critica a Kim Kardashian por regalar cachorros a sus hijos en Navidad

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
¿Acuerdo en riesgo?

Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más