2026, el año del inicio del trío de eclipses, el primer vuelo del Miura 5 o de la misión a la Luna Artemis II

El 2026 estará marcado por distintos hitos relacionados con el espacio, ya que será el año en el que se iniciará el trío de eclipses que vivirá España hasta 2028, el del primer vuelo del cohete español Miura 5 de PLD Space o del lanzamiento de la misión Artemis II en la que la NASA enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, escenario de futuras misiones.

España será testigo próximamente de una serie de eclipses solares que, en varios casos, serán visibles desde amplias zonas del territorio nacional. Habrá dos eclipses totales en 2026 y 2027, y un eclipse anular en 2028, configurando un calendario astronómico excepcional para los próximos años.

De todos ellos, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 será sin duda el más espectacular, no solo por su rareza —el primero visible desde España en más de un siglo—, sino por la amplitud de zonas desde las que podrá observarse en toda la Península.

El miércoles 12 de agosto de 2026, durante el atardecer, se vivirá uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo en la península ibérica: un eclipse total de Sol que cruzará el país de oeste a este. Será el primero visible desde España en más de 100 años.

La franja de totalidad pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. Dado que España se sitúa al final de la franja de totalidad, el eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte, lo que hará necesario buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Las condiciones de verano aumentan las probabilidades de cielo despejado.

La mayor duración del eclipse total (un minuto y 40 segundos) se producirá en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón. Visto desde Madrid y Barcelona, el eclipse no llegará a ser completo, aunque el porcentaje del disco solar oscurecido superará el 90 por ciento incluso en el suroeste peninsular.

MIURA 5, ACTOR CLAVE EN EL ACCESO EUROPEO AL ESPACIO

Uno de los acontecimientos más importantes para el sector aeroespacial español previsto para el 2026 será el primer vuelo de demostración del cohete Miura 5 desde la Guayana Francesa.

PLD Space presentó en noviembre la primera unidad integrada del Miura 5, el modelo de calificación 1 (QM1), que marca un "avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital".

Esta permitirá "completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026".

Para la empresa, "esta primera unidad de calificación de Miura 5 consolida el ritmo hacia el primer vuelo de demostración, previsto para 2026", y "refuerza" su posición "como actor clave en el acceso europeo al espacio".

LA NASA ENVIARÁ A 4 ASTRONAUTAS ALREDEDOR DE LA LUNA

El 2026 también será el año en el que la NASA, a través de la misión Artemis II, enviará a cuatro astronautas durante casi diez días a realizar operaciones científicas alrededor de la Luna.

De este modo, la agencia avanza en su objetivo de llevar astronautas a la región polar sur de la Luna, además de preparar el escenario para futuras misiones tripuladas a Marte.

En este sentido, la tripulación de Artemis II será la primera en probar la nave espacial Orión de la NASA en el espacio y realizará investigaciones científicas que servirán de base para futuras misiones al espacio profundo, incluyendo una investigación científica lunar.

La tripulación analizará y fotografiará en la cara oculta de la Luna las características geológicas de la superficie, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava, además de analizar las formas, texturas y colores de las características de la superficie, con el fin de revelar la historia geológica de la zona, crucial cuando se explore la superficie.

Los cuatro astronautas de Artemis II --Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)-- podrían ser los primeros humanos en ver algunas partes de la cara oculta de la Luna a simple vista, dependiendo de la trayectoria final de la nave, determinada en el lanzamiento.

SPAINSAT I Y II PRESTARÁN SERVICIO CONJUNTAMENTE EN PRIMAVERA

Por otro lado, está previsto que en la primavera de 2026 los satélites SpainSat NGI y NGII de Hisdesat presten servicio conjuntamente a las Fuerzas Armadas españolas, organizaciones internacionales como la Comisión Europea en el programa GOVSATCOM o la OTAN y a otros gobiernos de países aliados.

El 2025 comenzó con el lanzamiento en enero del satélite SpainSat NG I, que proporciona comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, desde Cabo Cañaveral (Florida) por la empresa de Elon Musk, Space X.

Seis meses después, el Ministerio de Defensa anunciaba que el satélite SpainSat NG I concluía su total entrada en servicio y revelaba al antiguo Xtar-EUR, que contaba con más de 20 años en órbita.

Posteriormente fue el turno del lanzamiento del SpainSat NG II el 24 de octubre, con el que España completaba el proyecto espacial "más ambicioso de su historia", también desde Cabo Cañaveral.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completa la constelación del Programa Spainsat NG, considerado "el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional".

EL ASTRONAUTA PABLO ÁLVAREZ, A LA ESPERA DE QUE LE ASIGNEN MISIÓN

Por su parte, Pablo Álvarez está a la espera de que le asignen misión tras haber completado su formación como astronauta, por lo que el 2026 podría ser el año en el que se conozca cuándo viajará el español al espacio. La ESA prevé que Pablo Álvarez vuele a la Estación Espacial Internacional antes de 2030.

La ESA asignó a mediados de 2024 las dos primeras misiones para los astronautas de la promoción de 2022, la del español Pablo Álvarez, a Sophie Adenot y Raphaël Liégeois. Ambos viajarán a la Estación Espacial Internacional (ISS) en misiones previstas para 2026.

Pablo Álvarez Fernández (1988) se graduó como astronauta el pasado 22 de abril junto a sus compañeros Sophie Adenot, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).

Natural de León, es ingeniero espacial. Comenzó en abril de 2023 el curso de entrenamiento básico de un año en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia tras ser seleccionado entre más de 22.500 candidatos de los Estados miembros de la ESA en noviembre de 2022.

