lunes 15  de  septiembre 2025
ASTRONOMÍA

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del 21 de septiembre?

Esta inusual coincidencia significa que el eclipse ocurre justo antes del equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste,

El eclipse solar es uno de los eventos astronómicos de septiembre.

El eclipse solar es uno de los eventos astronómicos de septiembre.

FREEPIK
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El último eclipse solar de 2025 tendrá lugar el 21 de septiembre, justo un día antes del equinoccio. El eclipse solar parcial será visible desde Nueva Zelanda, la Antártida y el Pacífico Sur.

Aunque no es un eclipse total, se trata de un eclipse parcial profundo, en el que la Luna cubrirá hasta el 86% del Sol. Las estaciones de investigación del sur de Nueva Zelanda y la Antártida disfrutarán de las mejores vistas, mientras que algunas islas del Pacífico también podrán disfrutar de este espectáculo, informa Space.com.

Lee además
Así luce una superluna vista desde Key Biscayne.
ASTRONOMÍA

Superluna y eclipse lunar: un espectáculo celestial imperdible
La Luna se ve pasando frente al Sol durante un eclipse solar parcial desde el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia, el 8 de abril de 2024
ASTRONOMÍA

¿Cómo es un eclipse solar parcial y cuándo es?

Esta inusual coincidencia significa que el eclipse ocurre justo antes del equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la Luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Eclipse solar, Miami ante un desafío astronómico de tres minutos al amanecer del sábado

USCIS: ¿Qué trámites debe hacer un migrante para solicitar la nacionalidad estadounidense?

Rubio y Netanyahu alertan que el asesinato de Charlie Kirk busca "silenciar" la democracia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.  
REALEZA

Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión