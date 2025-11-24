A 50 años de la muerte de Franco en España

Franco, durante una persentación en Madtid en los años 1960.

MIAMI.- El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco , el gobernante que dirigió las riendas de España con mano de hierro durante décadas.

Cincuenta años después de su fallecimiento, que abrió paso a la democratización y modernización del país, su figura sigue polarizando a la sociedad.

Franco fue el vencedor de la sangrienta Guerra Civil en 1939, que luego conllevó a una brutal hambruna en el país.

Franco gobernó de manera implacable durante 36 años y tras su fallecimiento ningún responsable del régimen que suprimió libertades fue juzgado gracias a una ejemplar amnistía que benefició a ambos bandos.

Entonces, con el reconocimiento del rey Juan Carlos que facilitó la transición, el país prefirió pasar página, aunque unos mantienes abiertas ciertas heridas.

Cerca de 50 años después, una encuesta impactó al mostrar que, si bien una mayoría de españoles considera mala la dictadura, uno de cada cinco (21%) estima que los años franquistas fueron buenos o muy buenos para España.

En resumen, “los primeros años de la dictadura de Franco fueron fatales. Se prohibió hablar otra lengua que no fuese el español, la mujer fue ciudadana de segunda clase y la censura se apoderó de la prensa. Hubo unos 50.000 fusilados, una cifra que no ha podido ser confirmada, pero la dictadura existía. Allí estaba”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Ferran Espaser, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España.

Unos años después, tras la derrota del nazismo de Alemania y el fascismo de Mussolini en 1945 Franco miró al otro lado y logró el reconocimiento de Estados Unidos en 1959 al permitir establecer una base militar en territorio español, de cara al peligro que representaba la Unión Soviética.

Entonces, dada la apertura internacional que le fue negada antes, España, bajo el mandato de Franco, logró abrirse camino y establecer una economía que llegó a crecer al 7%.

De esta manera, el país ibérico, a diferencia de otras dictaduras, logró avanzar y crear una clase media.

España estaba lista entonces para una transición a la democracia, que hoy, con gobiernos de turno, sube y baja acorde al voto del electorado y el complicado camino que dicta la Constitución que fue establecida en 1978, pero es una democracia plena en Europa y el mundo 50 años después de la muerte del dictador.