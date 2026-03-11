Consejo de Seguridad de la ONU exige que Irán cese ataques contra países del golfo Pérsico

Esta captura de pantalla, tomada de una grabación de AFPTV, muestra a un hombre observando una columna de humo tras las explosiones en Catar, la capital de Doha, el 9 de septiembre de 2025. Un oficial militar israelí declaró a AFP que el ejército había llevado a cabo ataques aéreos sobre Doha el 9 de septiembre en una operación contra altos líderes del grupo militante palestino Hamás.

Catar ha sido blanco de los ataques de Irán. - AFP

NUEVA YORK .- El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este miércoles, 11 de marzo, una resolución en la que reclama el "cese inmediato" de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania , objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

La resolución, aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones, "exige el cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania".

Condena además "toda acción o amenaza" de Irán "destinada a cerrar, obstaculizar o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el estrecho de Ormuz", estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

El texto sometido a votación en el Consejo de Seguridad fue presentado por Baréin junto con los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar), así como por Jordania.

Un total de 135 países miembros de las Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque contra la república islámica en los que fue asesinado el líder supremo iraní Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989.

Los bombardeos llevaron a Teherán a disparar una andanada de misiles en ciudades de todo el Oriente Medio.

Este miércoles Irán amenazó con una guerra de “desgaste” a Estados Unidos y a Israel. Los Guardianes de la Revolución advirtieron que destruirán toda la economía estadounidense y hasta la mundial. Además, acabar con todas capacidades militares de EEUU.

El ministro de la Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la campaña militar de su país y de EEUU contra el país persa durará el “tiempo necesario”, es decir sin límites.

