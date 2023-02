A tres años de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea

Quienes apostaron por salir de la Unión Europea, bajo la bandera del peligroso nacionalismo, pronosticaron un próspero futuro económico, pero la realidad es otra.

"Lo único que ha habido hasta ahora son grandes complicaciones en todos los aspectos. Reino Unido se ha quedado un poco como economía mediana. Está en un segundo plano", recalcó.

En efecto, además de los escollos económicos que suponen las sanciones de Occidente a Rusia, por la invasión a Ucrania, con una inflación que supera el 10%, Gran Bretaña afronta sus propios problemas, incluso políticos y regionales.

La segunda gran economía europea, solo superada por Alemania, "ha sufrido un declive en el terreno comercial. Hay menos inversiones en Reino Unido que las que habría habido sin el Brexit", señaló el profesor de Económicas en la Universidad de Warwick, Dennis Novy.

Es una situación económica "complicada y sin indicios de mejorar", subrayó.

"Los partidarios del Brexit lo presentaron como la posibilidad de Reino Unido de avanzar hacia una edad de oro de prosperidad económica", comentó el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz-Francés. "Nada de lo que ha traído el Brexit ha aportado esa prosperidad", añadió.

El nivel de inflación se mantiene como el más alto de los últimos 40 años y el Banco de Inglaterra augura que el país entrará en los próximos meses en una larga recesión. Los expertos señalan que, a pesar de que hay factores como la pandemia o la guerra en Ucrania, que han afectado a todo el mundo, el impacto ha sido mayor en Reino Unido a causa del Brexit.

El comercio entre Gran Bretaña y los países del bloque comunitario europeo ha reducido en torno a un 15%. Además, el 77% de las compañías británicas admiten que el acuerdo comercial del Brexit no les ha ayudado a expandir su negocio, según una encuesta de las Cámaras de Comercio Británicas.

El profesor Novy destacó que una de las consecuencias más obvias del 'Brexit' ha sido "su efecto en el comercio". "Las relaciones comerciales entre Reino Unido y la UE se han complicado porque Londres ha abandonado el mercado único y eso significa que ahora hay muchos trámites burocráticos", además de aranceles internacionales a pagar, indicó.

Caos político

Desde que se celebró el referéndum sobre la separación la Unión Europea en junio de 2016, el Gobierno británico ha tenido cuatro primeros ministros, desde Theresa May hasta el actual Rishi Sunak.

Boris Johnson, el gran artífice del 'Brexit', se vio obligado a renunciar al cargo tras varios escándalos, sobre todo por la fiesta a la que asistió durante el confinamiento por la pandemia, mientras el pueblo británico era ordenado permanecer en casa.

Liz Truss, quien fue su ministra de Exteriores, se convirtió después en su sucesora y presentó un agresivo plan fiscal que sembró el caos en los mercados financieros.

Sunak es el nuevo y actual primer ministro y ha presentado un programa de recortes del gasto para reducir la deuda y subidas fiscales que no termina de convencer.

Según el profesor Novy, el Brexit es responsable del caos político que ha vivido el país en los últimos años. "Ha polarizado mucho a la sociedad y ha sido muy doloroso políticamente para Reino Unido", afirmó.

“Muchos políticos no dijeron la verdad al hablar sobre el Brexit. Muchos dijeron que no cambiaría nada en la economía, que todo se mantendría igual. Ahora sabemos que eso no era verdad", apuntó.

Entretanto, la región Escocia, que celebró un referendo autorizado para separarse de la nación británico y lo perdió por casi nueve puntos, amenaza por retomar la idea.

De las cuatro regiones o países que conforman Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte votaron contra el Brexit, pero no fue suficiente y la moción ganó por 3.8 puntos.

De hecho, Irlanda del Norte, que comparte frontera con Irlanda, miembro de la Unión Europea, se niega a cerrar la frontera, mientras Escocia apuesta de nuevo por la independencia y convertirse en miembro del bloque europeo.