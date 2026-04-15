Adolescente mata a cuatro personas e hiere a veinte en un colegio de Turquía

Imagen referencial de una patrulla de policía.

ANKARA. - Al menos cuatro personas han muerto este miércoles y veinte han resultado heridas, tres en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmara, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque.

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Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

Un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmara, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse

FUENTE: Con información de EFE