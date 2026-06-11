jueves 11  de  junio 2026
ISRAEL

El partido de Netanyahu anuncia que el primer ministro "buscará la reelección"

Trump indicó durante una entrevista con la cadena ABC que desconocía si Netanyahu querría seguir en el cargo. "No lo sé, ha tenido una carrera increíble"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

@netanyahu / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, despejó dudas sobre el futuro político del mandatario y ha asegurado que "buscará la reelección" en los próximos comicios, una postura que ha sido expresada poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que cabía la posibilidad de que pusiera fin a su carrera política.

Desde su formación, sin embargo, han indicado que el jefe de Gobierno, de 76 años, busca seguir adelante y volvería a presentarse a las elecciones a pesar de que una encuesta asegura que más del 60% de los israelíes prefieren que no se presente a las próximas elecciones parlamentarias, previstas para finales de año.

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Netanyahu, el líder que más años ha estado en el cargo de Israel y el único primer ministro en ser imputado mientras ocupa el cargo, no ha dado indicios de que tenga previsto retirarse, una postura a la que ahora se suma la de su partido, que apuesta por la reelección --si bien de momento no se ha anunciado la fecha oficial de los comicios--, según un comunicado difundido a través de Telegram, donde ha recalcado que "si Dios quiere, ganará".

"Una carrera increíble"

Trump indicó durante una entrevista con la cadena ABC que desconocía si Netanyahu querría seguir en el cargo. "No lo sé, ha tenido una carrera increíble", dijo entonces. "¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempo de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra", afirmó, en una referencia velada a la posibilidad de que Netanyahu estuviera cansado.

La posibilidad de su reelección será un tema de gran relevancia de cara a las elecciones, dado que algunas voces críticas pretenden responsabilizarlo de los fallos en materia de seguridad que llevaron a los ataques terroristas de Hamás y otras facciones palestinas durante el 7 de octubre de 2023 y propiciaron la posterior ofensiva contra Gaza.

Sin embargo, muchos otros le han brindado un apoyo incondicional, elogiando su firmeza como líder, su actuación durante la guerra y sus relaciones con Trump y otras figuras internacionales. Netanyahu no tuvo rivales para hacerse con el liderazgo del partido en las primarias de noviembre y se considera que tiene muchas probabilidades de ganar.

Según sondeos sobre intención de voto, apuntan a que el bloque de partidos de derechas que lo apoyan no lograría hacerse con la mayoría en la Knesset, y algunos aventuran una mayoría muy ajustada para aquellos que se oponen a él, aunque el resultado final podría cambiar significativamente.

FUENTE: Con información de Europa Press

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