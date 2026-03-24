martes 24  de  marzo 2026
JUSTICIA

Afganistán anuncia la liberación de un preso estadounidense

El Departamento de Estado publicó un comunicado en el que asegura que el presidente Trump está comprometido a poner fin a las detenciones injustas de estadounidenses en el extranjero

La Fundación Fouyle publicó una reseña sobre Dennis Coyle, investigador detenido en Afsganistán.&nbsp;

La Fundación Fouyle publicó una reseña sobre Dennis Coyle, investigador detenido en Afsganistán. 

Captura de Pantalla / Fundación Fouyle

KABUL.- Las autoridades talibanas en Afganistán anunciaron el martes la liberación de un estadounidense detenido desde hace más de un año.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la familia del investigador Dennis Coyle escribió al líder supremo de Afganistán pidiendo que "se le otorgara la gracia y fuera liberado".

Lee además
Disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados contribuye a mejorar las posibilidades de embarazo, (Pixabay)
SALUD

Consumir alimentos ultraprocesados afecta la fertilidad en mujeres y hombres y en el desarrollo del feto
Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU desmantela programa de ayuda de representación legal a inmigrantes de bajos recursos

"La Corte Suprema del Emirato islámico consideró su periodo de detención suficiente y decidió su liberación", informó.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre el jefe de la diplomacia afgana, Amir Khan Muttaqi; el enviado especial estadounidense en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el embajador emiratí en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Originario de Colorado y de 64 años de edad según el sitio de su familia, este investigador lingüista fue arrestado en enero de 2025 por las autoridades afganas, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de los estadounidenses tomados como rehenes o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

El Departamento de Estado publicó un comunicado en el que anuncia la liberación de Coyle. "El presidente Trump está comprometido a poner fin a las detenciones injustas en el extranjero; Dennis se une a más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses durante su segundo mandato".

En el mismo EEUU agradece a a los Emiratos Árabes Unidos su apoyo para lograr la liberación de Dennis. Además destacan el papel de Qatar en el continuo apoyo y la defensa en favor de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán.

"Si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda mucho por hacer. Seguimos exigiendo el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes" concluye el comunicado.

Estados Unidos pide "el retorno inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En 2025, cinco estadounidenses fueron liberados por las autoridades talibanas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cómo la inteligencia artificial está dando a Estados Unidos la ventaja en la guerra con Irán

Alza de fertilizantes impacta precios de alimentos por guerra en el Golfo, advierte la FAO

Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Embajada de EEUU en Cuba. 
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Por Daniel Castropé
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

IRS advierte que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.  
SE AGOTA EL TIEMPO

IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro