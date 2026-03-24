Afganistán anuncia la liberación de un preso estadounidense

KABUL. - Las autoridades talibanas en Afganistán anunciaron el martes la liberación de un estadounidense detenido desde hace más de un año.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la familia del investigador Dennis Coyle escribió al líder supremo de Afganistán pidiendo que "se le otorgara la gracia y fuera liberado".

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"La Corte Suprema del Emirato islámico consideró su periodo de detención suficiente y decidió su liberación", informó.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre el jefe de la diplomacia afgana, Amir Khan Muttaqi; el enviado especial estadounidense en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el embajador emiratí en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Originario de Colorado y de 64 años de edad según el sitio de su familia, este investigador lingüista fue arrestado en enero de 2025 por las autoridades afganas, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de los estadounidenses tomados como rehenes o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

El Departamento de Estado publicó un comunicado en el que anuncia la liberación de Coyle. "El presidente Trump está comprometido a poner fin a las detenciones injustas en el extranjero; Dennis se une a más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses durante su segundo mandato".

En el mismo EEUU agradece a a los Emiratos Árabes Unidos su apoyo para lograr la liberación de Dennis. Además destacan el papel de Qatar en el continuo apoyo y la defensa en favor de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán.

"Si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda mucho por hacer. Seguimos exigiendo el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes" concluye el comunicado.

Estados Unidos pide "el retorno inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En 2025, cinco estadounidenses fueron liberados por las autoridades talibanas.

FUENTE: Con información de AFP