lunes 29  de  junio 2026
VIAJES

Nepal, un viaje por la puerta de entrada la puerta de entrada a los Himalayas

Enclavado en el corazón de la cima del mundo, Nepal es un país que cautiva a visitantes con sus impresionantes paisajes, su rica cultura y la cálida hospitalidad de su gente

Nepal.

Nepal.

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Nepal.

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Bardiya Village, Nepal.

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Community Home Stay / Casey Mead
Bhada Cultural, Nepal.

Bhada Cultural, Nepal.

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Nepal.

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Nepal.

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Nepal.

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Nepal.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Con la reducción del nivel de alerta de viaje de Estados Unidos para Nepal a Nivel 2 y la presentación por parte del gobierno nepalí de la Estrategia de Turismo 2028, esta nación del sur de Asia vuelve a situarse entre los destinos a visitar.

Expertos en turismo, entre ellos Community Home Stay, destacan las razones que hacen de Nepal un destino verdaderamente único.

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Ubicado en el corazón del Himalaya, Nepal deslumbra por sus espectaculares escenarios naturales, su extraordinario patrimonio cultural y la amabilidad de sus habitantes. Cada rincón del país ofrece una experiencia distinta, convirtiéndolo en un destino soñado para viajeros.

El recorrido suele comenzar en Katmandú, la vibrante capital, donde antiguos templos, bulliciosos mercados y monumentos históricos reflejan el extraordinario legado cultural de Nepal. Sus coloridas calles y su arquitectura centenaria revelan las tradiciones y creencias que han dado forma a la identidad del país a lo largo de generaciones.

Una visita a Pokhara permite descubrir otra faceta de la belleza nepalí. Rodeada de imponentes montañas y serenos lagos, la ciudad ofrece vistas incomparables de la cordillera del Annapurna. Al amanecer, las cumbres cubiertas de nieve se iluminan con tonos dorados, creando un espectáculo inolvidable. Navegar por las tranquilas aguas del lago Phewa brinda un momento de paz mientras el paisaje montañoso se refleja sobre su superficie.

Los amantes de la naturaleza encuentran en el Parque Nacional de Chitwan uno de los grandes tesoros del país. Sus frondosos bosques y extensas praderas albergan una extraordinaria diversidad de fauna. Las excursiones guiadas permiten observar rinocerontes indios de un solo cuerno, ciervos, elefantes, cocodrilos y una gran variedad de aves en su hábitat natural.

Ningún viaje a Nepal estaría completo sin disfrutar de su gastronomía tradicional. Platos emblemáticos como los momos y el dal bhat conquistan a los visitantes con sus auténticos sabores y ponen de manifiesto la riqueza culinaria del país. Tan memorable como su cocina es la genuina hospitalidad del pueblo nepalí, cuya calidez y cordialidad dejan una huella imborrable en quienes lo visitan.

Desde montañas que parecen tocar el cielo y lagos de absoluta serenidad hasta templos milenarios y una exuberante vida silvestre, Nepal ofrece una extraordinaria combinación de belleza natural y riqueza cultural. Cada destino cuenta una historia única e invita al viajero a descubrir el encanto atemporal de este fascinante país. Visitar Nepal es una experiencia que deja recuerdos imborrables y una profunda admiración por uno de los destinos turísticos más extraordinarios del mundo.

Para conocer itinerarios inmersivos de varios días, visite el sitio web de Community Home Stay.

A partir del 6 de septiembre, el itinerario de ocho días Joyas ocultas del ‘Valle de Katmandú: cultura, artesanías y naturaleza’ será el primer viaje con fechas fijas. Además, habrá más de 100 salidas de varios días disponibles para reservar, con viajes programados hasta diciembre de 2027, distribuidos en ocho itinerarios.

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