Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.

HONG KONG .- El enorme incendio que arrasa un complejo residencial en Hong Kong dejó al menos 36 muertos y hay 279 personas desaparecidas, informó el jueves el jefe del Ejecutivo local, John Lee.

"Por el momento, el fuego provocó la muerte de 36 personas y hay 279 desaparecidos", declaró Lee en una conferencia de prensa en la madrugada. Además, reportó que 29 personas siguen hospitalizadas y que siete permanecen en estado crítico.

"El Departamento de Bomberos atendió más de 50 víctimas, algunas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente y otras fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos.

Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

FUENTE: Con información de AFP