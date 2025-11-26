miércoles 26  de  noviembre 2025
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. &nbsp;

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.

 

PETER PARKS / AFP

HONG KONG.- El enorme incendio que arrasa un complejo residencial en Hong Kong dejó al menos 36 muertos y hay 279 personas desaparecidas, informó el jueves el jefe del Ejecutivo local, John Lee.

"Por el momento, el fuego provocó la muerte de 36 personas y hay 279 desaparecidos", declaró Lee en una conferencia de prensa en la madrugada. Además, reportó que 29 personas siguen hospitalizadas y que siete permanecen en estado crítico.

Lee además
El secretario de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat, entrevista al cubano Frank Darío Jarrosay Manfuga, prisionero de guerra en Ucrania
POSTURA

Resistencia cubana apoya gestión de Trump ante conflicto en Ucrania, pero advierte sobre concesiones a Moscú
Comercio de empresas chinas. 
SANCIONES

La UE le pide cuentas a Shein por la venta de muñecas sexuales infantiles y armas

"El Departamento de Bomberos atendió más de 50 víctimas, algunas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente y otras fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos.

Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

Embed

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

China participa en proceso para la construcción de dos nuevos puertos en canal de Panamá

España recomienda evitar viajar a Venezuela tras cancelación de rutas internacionales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad